Магнітна буря 27 вересня: скільки балів буде

Магнітна буря / © Associated Press

Реклама

У неділю, 27 вересня, магнітна буря буде слабкою. Очікується збурення з К-індексом 3 (зелений рівень).

Про це повідомляють портал meteoagent та Британська геологічна служба.

Реклама

Швидкість сонячного вітру дещо підвищена через початок високошвидкісного потоку з південної корональної діри. Напередодні це призвело до короткочасних активних періодів, а також окремих інтервалів шторму G1. Втім, загалом умови наближені до фонового рівня.

Реклама

Магнітна буря 27 вересня. Фото: meteoagent.

Слабка магнітна буря — це незначне збурення магнітного поля Землі, яке виникає через активність Сонця. У цей період можливі невеликі коливання в роботі супутників, радіозв’язку чи навігаційних систем, однак для більшості людей така буря минає непомітно. Деякі метеочутливі люди можуть відчувати втому, сонливість або легкий дискомфорт.

Новини партнерів

Новини партнерів