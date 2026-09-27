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Магнітна буря 27 вересня: скільки балів буде
Загалом геомагнітні умови будуть спокійні. Втім, можливі короткочасні активні періоди.
У неділю, 27 вересня, магнітна буря буде слабкою. Очікується збурення з К-індексом 3 (зелений рівень).
Про це повідомляють портал meteoagent та Британська геологічна служба.
Швидкість сонячного вітру дещо підвищена через початок високошвидкісного потоку з південної корональної діри. Напередодні це призвело до короткочасних активних періодів, а також окремих інтервалів шторму G1. Втім, загалом умови наближені до фонового рівня.
Слабка магнітна буря — це незначне збурення магнітного поля Землі, яке виникає через активність Сонця. У цей період можливі невеликі коливання в роботі супутників, радіозв’язку чи навігаційних систем, однак для більшості людей така буря минає непомітно. Деякі метеочутливі люди можуть відчувати втому, сонливість або легкий дискомфорт.