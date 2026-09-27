ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 27 вересня: скільки балів буде

Загалом геомагнітні умови будуть спокійні. Втім, можливі короткочасні активні періоди.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Магнітна буря

Магнітна буря / © Associated Press

У неділю, 27 вересня, магнітна буря буде слабкою. Очікується збурення з К-індексом 3 (зелений рівень).

Про це повідомляють портал meteoagent та Британська геологічна служба.

Швидкість сонячного вітру дещо підвищена через початок високошвидкісного потоку з південної корональної діри. Напередодні це призвело до короткочасних активних періодів, а також окремих інтервалів шторму G1. Втім, загалом умови наближені до фонового рівня.

Магнітна буря 27 вересня. Фото: meteoagent.

Магнітна буря 27 вересня. Фото: meteoagent.

Слабка магнітна буря — це незначне збурення магнітного поля Землі, яке виникає через активність Сонця. У цей період можливі невеликі коливання в роботі супутників, радіозв’язку чи навігаційних систем, однак для більшості людей така буря минає непомітно. Деякі метеочутливі люди можуть відчувати втому, сонливість або легкий дискомфорт.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie