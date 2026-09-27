Трамп заявив про можливу угоду з Кубою: «Військові нам не знадобляться»

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розраховує домовитися з Гаваною без застосування американських військ.

Про це повідомляє Reuters.

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Трамп висловив переконання, що США та Куба зможуть досягти домовленостей без військового втручання.

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«Я б сказав, що Куба та ми укладемо угоду. Я не думаю, що нам знадобляться військові», — сказав Трамп журналістам у Білому домі.

Як зазначає Reuters, адміністрація Трампа не приховує, що однією з її цілей є зміна уряду Куби. На початку цього року США запровадили нафтову блокаду, посиливши таким чином тиск на Гавану.

На тлі цього Куба зіткнулася з дефіцитом пального та перебоями в електропостачанні. Додатковою проблемою залишається застаріла інфраструктура країни.

Трамп водночас заявив, що Сполучені Штати прагнуть допомогти Кубі. За його словами, Вашингтон також хоче «відкрити Кубу» для американців.

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Під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН у вівторок американський президент назвав Кубу державою, яка зазнала краху, та висловив упевненість, що до країни «прийде свобода».

Кубинська делегація залишила залу під час промови Трампа на знак протесту.

Згодом міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес виступив на Генеральній Асамблеї ООН. Він заявив, що Гавана готова до переговорів зі США, але не став безпосередньо оцінювати заяви американського президента.

«Ми відкриті для комерційних та ділових відносин з американськими компаніями, так само як і з будь-якою іншою країною», — сказав Родрігес.

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Водночас глава кубинського МЗС рішуче засудив торговельне ембарго, яке Сполучені Штати застосовують щодо Куби.

Економічні обмеження США проти Куби діють уже понад 60 років. Останнім часом адміністрація Трампа додатково посилює тиск на Гавану.

Це відбувається на тлі січневої військової операції США, унаслідок якої, як зазначається, від влади у Венесуелі було усунуто диктатора Ніколаса Мадуро.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати запровадили новий пакет санкцій проти Куби, включивши до обмежувального списку вісьмох посадовців та п’ять державних підприємств оборонної галузі.

Ми раніше інформували, що Куба звинуватила США в «геноциді» після того, як майже дві доби жила у темряві.

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