Китай назвав умови завершення війни РФ проти України: у Пекіні зробили заяву

Прапор КНР / © Associated Press

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Китай заявляє про готовність і надалі сприяти пошуку шляхів політичного врегулювання війни між Росією та Україною.

Про це заявив віцепрезидент КНР Хань Чжен під час виступу на 81-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, повідомляє РБК-Україна.

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За словами Хань Чжена, у питанні російсько-української війни лідер Китаю Сі Цзіньпін сформулював чотири основні принципи, яких Пекін дотримується.

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Віцепрезидент КНР зазначив, що їхньою ключовою метою є недопущення подальшої ескалації та створення умов для відновлення миру.

«Вони є основними орієнтирами для Китаю у справі продовження виконання його конструктивної ролі для досягнення політичного врегулювання конфлікту», — додав Хань.

Чотири принципи КНР щодо врегулювання російсько-української війни, про які заявив представник китайської влади:

пріоритет миру та стабільності;

охолодження ситуації;

утримання від ескалації протистояння;

створення умов для діалогу.

У Пекіні протягом тривалого часу заявляють, що Китай не є безпосередньою стороною війни Росії проти України. Водночас китайська влада регулярно виступає за політичне врегулювання конфлікту через переговорний процес.

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Попри такі заяви, Китай продовжує підтримувати тісні відносини з Москвою. Зокрема, КНР активно торгує з Росією та купує у неї енергетичні ресурси.

Україна та західні держави звинувачують Пекін у сприянні російському військово-промисловому комплексу. Зокрема, йдеться про постачання до Росії товарів подвійного призначення, які можуть застосовуватися для виготовлення озброєння.

Водночас Китай не приєднався до західних санкцій, запроваджених проти Росії через її агресію проти України.

Раніше повідомлялося, що Китай різко та емоційно відреагував на схвалення Палатою представників США нового масштабного законопроєкту про санкції проти Росії.

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Ми раніше інформували, що переговори президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна щодо України завершилися з нульовим результатом.

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