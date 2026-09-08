Китай просив Україну утриматися від ударів: у МЗС пояснили, чому це показово

Речник МЗС Георгій Тихий

Реклама

Китай офіційно звернувся до України з проханням не завдавати ударів по частині території Росії, де перебуватиме делегація КНР високого рівня. У МЗС підтвердили, що таке звернення надходило, і зазначили, що подібні прохання підкреслюють суб’єктність України.

Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий у відповідь на запитання журналістів, передає кореспондент ТСН.ua.

Реклама

«Ми зазвичай не коментуємо такі речі публічно, але, оскільки ви вже запитали, можу підтвердити, що китайська сторона дійсно звернулася до МЗС України з офіційним проханням не завдавати ударів по тій частині території Російської Федерації, де перебуватиме делегація КНР високого рівня», — повідомили у відомстві.

Реклама

Українська сторона взяла звернення до відома. У МЗС також зазначили, що Китай звертається з подібними проханнями не вперше — раніше вони вже надходили під час перебування китайських високопосадовців у Росії.

«Ми вважаємо, що це, як кажуть, є визнанням суб’єктності України, якщо подивитися на карту, де розташований Владивосток», — додали в МЗС.

Раніше The Telegraph повідомляв, що китайська державна компанія замасковано експортувала до Росії десятки тонн хімічних речовин для виробництва вуглецевого волокна. Ці матеріали використовуються для виготовлення далекобійних дронів-камікадзе, якими Росія атакує Україну.

За даними видання, компоненти постачали компанії, пов’язаній із найбільшим російським виробником енергії, яка займається виготовленням безпілотників «Герань».

Реклама

Схему прихованого постачання розкривають внутрішні російські документи, які The Telegraph отримало та проаналізувало в межах спільного розслідування з Politico.

Новини партнерів

Новини партнерів