Трамп «перефарбував» Ісландію у кольори США: Рейк’явік викликав посла «на килим»

Дональд Трамп опублікував власноруч створену мапу / © Associated Press

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Міністерка закордонних справ Ісландії Торгердур Катрін Гуннарсдоттір викликала посла США Біллі Лонга на офіційну зустріч. Приводом для цього стала публікація президента США Дональда Трампа в соціальних мережах, на якій територію Ісландії та низки інших держав зображено під американським прапором.

Про це повідомляє RUV.

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Ісландія викликала посла США через публікацію Трампа

У зовнішньополітичному відомстві країни зазначили, що послу США дали зрозуміти, що подібний допис є абсолютно недоречним.

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Американський лідер оприлюднив у своїй соцмережі Truth Social карту, де прапор США повністю закриває материкову частину Сполучених Штатів, Центральну Америку, Канаду, Гренландію та Ісландію. Допис з’явився без жодних супровідних коментарів чи пояснень.

Подія викликала чималий резонанс через свій контекст: напередодні вранці представники Гренландії, Данії та Європейського Союзу уклали угоду про інвестиції в розбудову супутникового зв’язку.

Додатково, очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про виділення 200 мільйонів євро на підтримку Гренландії впродовж наступних двох років. Ці кошти спрямують на три ключові сфери: чисту енергетику, видобуток критично важливих мінералів та розвиток мережевої інфраструктури.

Інтерес Трампа до Гренландії помітний протягом останніх півтора року. Раніше він уже публікував у Мережі зображення острова, покритого американським прапором або іншою символікою США, а також власними фото.

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Дональд Трамп: останні новини

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами заявив, що представники США везуть до Києва та Москви пропозицію щодо припинення війни. Водночас він укотре переключився на власні миротворчі досягнення, заявивши, що завершив вісім воєн, і поскаржився на відсутність належного визнання та Нобелівської премії миру за це.

Трамп також стверджував, що особа, яка одержала цю премію, віддала її йому. Раніше лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо дійсно вручила йому свою Нобелівську премію миру як «чудовий жест», однак Нобелівський інститут наголосив, що нагорода не підлягає передачі чи скасуванню, а рішення щодо лауреатів залишається в силі назавжди.

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