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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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226
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1 хв

Принцеса Беатрікс у блузці з бантом і в компанії синів відкрила пам'ятник своєму чоловікові — принцу Клаусу

Колишня королева Нідерландів – принцеса Беатрікс – разом із синами відвідала відкриття пам'ятника своєму чоловікові Клаусу фон Амсбергу.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принц Костянтин, принцеса Беатрікс та король Віллем-Олександр

Принц Костянтин, принцеса Беатрікс і король Віллем-Олександр / © Getty Images

Принц Костянтин Нідерландський, а також його брат король Віллем-Олександр та їхня мати — принцеса Беатрікс були заскочені поряд з пам'ятником Клаусу фон Амсбергу під час візиту до Гітцакера.

Чоловік королеви Нідерландів Беатрікс був німецьким аристократом, з 1980 - принц-консорт Нідерландів, після весілля титулувався Його королівська Високість принц Нідерландів Клаус.

Принц Костянтин, принцеса Беатрікс і король Віллем-Олександр / © Getty Images

Принц Костянтин, принцеса Беатрікс і король Віллем-Олександр / © Getty Images

88-річна Беатрікс одягла строкатий квітковий жакет, прикрашений бантом та сині прямі штани зі стрілками, а взута була в чорні туфлі з лакованої шкіри та замшевими вставками на невисоких підборах. Образ вона доповнила великими квітковими сережками у вухах, кольє на шиї, браслетом та яскравим макіяжем.

Принц Крістіан одягнув синій костюм, блакитну сорочку і строкату синю краватку, а його брат король Віллем-Олександр також одягнув синій костюм у смужку, білу сорочку та жовту краватку.

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