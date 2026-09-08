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Принцеса Беатрікс у блузці з бантом і в компанії синів відкрила пам'ятник своєму чоловікові — принцу Клаусу
Колишня королева Нідерландів – принцеса Беатрікс – разом із синами відвідала відкриття пам'ятника своєму чоловікові Клаусу фон Амсбергу.
Принц Костянтин Нідерландський, а також його брат король Віллем-Олександр та їхня мати — принцеса Беатрікс були заскочені поряд з пам'ятником Клаусу фон Амсбергу під час візиту до Гітцакера.
Чоловік королеви Нідерландів Беатрікс був німецьким аристократом, з 1980 - принц-консорт Нідерландів, після весілля титулувався Його королівська Високість принц Нідерландів Клаус.
88-річна Беатрікс одягла строкатий квітковий жакет, прикрашений бантом та сині прямі штани зі стрілками, а взута була в чорні туфлі з лакованої шкіри та замшевими вставками на невисоких підборах. Образ вона доповнила великими квітковими сережками у вухах, кольє на шиї, браслетом та яскравим макіяжем.
Принц Крістіан одягнув синій костюм, блакитну сорочку і строкату синю краватку, а його брат король Віллем-Олександр також одягнув синій костюм у смужку, білу сорочку та жовту краватку.