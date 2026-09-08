Принцеса Беатрікс у блузці з бантом і в компанії синів відкрила пам'ятник своєму чоловікові — принцу Клаусу

Принц Костянтин, принцеса Беатрікс і король Віллем-Олександр / © Getty Images

Реклама

Принц Костянтин Нідерландський, а також його брат король Віллем-Олександр та їхня мати — принцеса Беатрікс були заскочені поряд з пам'ятником Клаусу фон Амсбергу під час візиту до Гітцакера.

Чоловік королеви Нідерландів Беатрікс був німецьким аристократом, з 1980 - принц-консорт Нідерландів, після весілля титулувався Його королівська Високість принц Нідерландів Клаус.

Реклама

Принц Костянтин, принцеса Беатрікс і король Віллем-Олександр / © Getty Images

88-річна Беатрікс одягла строкатий квітковий жакет, прикрашений бантом та сині прямі штани зі стрілками, а взута була в чорні туфлі з лакованої шкіри та замшевими вставками на невисоких підборах. Образ вона доповнила великими квітковими сережками у вухах, кольє на шиї, браслетом та яскравим макіяжем.

Реклама

Принц Крістіан одягнув синій костюм, блакитну сорочку і строкату синю краватку, а його брат король Віллем-Олександр також одягнув синій костюм у смужку, білу сорочку та жовту краватку.

Новини партнерів