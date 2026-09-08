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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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291
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2 хв

Рідкісний вихід подружжя: Пенелопа Крус і Хав’єр Бардем разом з’явилися у Венеції

Венеційський кінофестиваль традиційно стає місцем зустрічі світових кінозірок, однак деякі появи привертають особливу увагу. Цьогоріч серед таких гостей опинилося й одне з найвідоміших подружжів Голлівуду.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Пенелопа Крус і Хав’єр Бардем

Пенелопа Крус і Хав’єр Бардем / © Getty Images

Актори Пенелопа Крус і Хав’єр Бардем рідко з’являються разом на публіці, однак прибули до Венеції на міжнародний кінофестиваль, де їх заскочили папараці.

Пенелопа Крус мала елегантний вигляд у чорній сукні міді на затин та глибоким декольте. Свій образ акторка доповнила чорними туфлями, великою бежевою сумкою Chanel, сережками та сонцезахисними окулярами такого ж кольору. Акцентом у її сукні бала велика золота брошка-пряжка на талії. Волосся Пенелопа уклала у стильні легкі локони, а в макіяжі зробила акцент на губах, обравши помаду ніжного бежевого відтінку.

Хав’єр Бардем віддав перевагу невимушеному образу, оскільки одягнув блакитні штани, світло-блакитну сорочку та білі кеди. Актор також доповнив вбрання чорними сонцезахисними окулярами, як і його дружина.

Пенелопа Крус і Хав’єр Бардем / © Getty Images

Пенелопа Крус і Хав’єр Бардем / © Getty Images

Пара приїхала до Венеції, щоб представити свій новий фільм «Бункер» (Bunker), у якому вони зіграли подружжя.

Пенелопа та Хав’єр познайомилися ще 1992 року на зйомках. Романтичні стосунки між ними почалися значно пізніше — після спільної роботи над стрічкою «Вікі Крістіна Барселона» 2008 року, а аж 2010 році актори одружилися. У подружжя двоє дітей — син Лео, який народився 2011 року, та донька Луна, яка з’явилася на світ у 2013-му.

До слова, Хав’єр Бардем нещодавно також працював над новою романтичною комедією «Hello & Paris», у якій його партнеркою стала акторка Кейт Гадсон. Акторів разом помічали на зніманнях у Нью-Йорку, зокрема під час роботи над романтичними сценами з поцілунками.

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