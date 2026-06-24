Кейт Гадсон і Хав’єра Бардема заскочили папараці під час поцілунків на вулиці

Кейт Гадсон і Хав’єр Бардем / © Getty Images

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Кейт Гадсон і Хав’єра Бардема заскочили папараці на вулицях Нью-Йорка, коли вони були задіяні у зніманнях. Відомі актори працювали над однією зі сцен нового фільму «Привіт і Париж» (Hello & Paris) — романтичної комедії, що натхненна романом 2014 року «Ця частина була правдою» Дебори Маккінлей.

Фільм розповідатиме про двох людей, які зустрічаються у Парижі. У центрі сюжету цілеспрямована ландшафтна архітекторка і автор бестселерів. Вони листуються, обмінюючись книжками та рецептами та закохуються, і згодом усвідомлюють, що єдина річ, складніша за самотність, — це вирішити не бути самотнім.

Кейт Гадсон і Хав’єр Бардем / © Getty Images

На знімках папараці актори гуляли містом у романтичних і розслаблених літніх образах. Також у пакадр попав момент поцілунку.

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Кейт Гадсон і Хав’єр Бардем / © Getty Images

Також у місті зараз триває робота над мінісеріалом Count My Lies, у якому знімаються Ліндсей Логан, Шейлін Вудлі та Кіт Герінґтон.

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