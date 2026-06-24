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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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100
Час на прочитання
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Рукави сукні зачаровували: Різ Візерспун у рожевому вбранні прийшла на особливий захід

Зірка відвідала прем’єру серіалу «Елль» у Нью-Йорку.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Різ Візерспун

Різ Візерспун / © Getty Images

Різ Візерспун активно залучена до просування серіалу «Елль», який став приквелом культового фільму «Білявка в законі». Вона є продюсеркою картини, але у самому серіалі не знялася.

Натомість головну роль виконала акторка Лексі Майнтрі. Однак Різ не забуває усім нагадувати, що перша виконавиця ролі Елль Вудс саме вона, тому активно з’являється під час промокампанії у рожевих сукнях, які є натяком на персонаж.

Різ Візерспун / © Getty Images

Різ Візерспун / © Getty Images

Цього разу вона обрала оригінальну сукню від бренду Monse, що була виконана з ніжного мережива з елементами прозорості. У зоні стегон вбрання мало легке драпування, а розріз на спідниці відкривав ноги. Особливого шику луку додавали прикраси на плечах — об’ємні рукави, що нагадували банти. Також Різ доповнила образ коштовностями та лаконічними босоніжками бежевого відтінку.

На червоній доріжці знаменитість позувала зі своїм сином 22-річним Діконом, який постав перед камерами у костюмі.

Різ Візерспун з сином / © Getty Images

Різ Візерспун з сином / © Getty Images

Також акторка відвідала інтерв’ю на двох популярних у США шоу — Good Morning America і The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, щоб прорекламувати серіал.

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