У рожевій атласній сукні: Різ Візерспун відвідала фотокол до серіалу-приквелу "Білявки в законі"

Різ Візерспун / © Associated Press

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Різ Візерспун возз’єдналися з колегами по культовій комедії «Білявка в законі», щоб презентувати його приквел — серіал «Елль». Акторка прийняла участь у фотосесії, яка відбулася у Нью-Йорку і з’явилася на публіці у гламурній рожевій атласній сукні.

Її сукня була з нової колекції Prada осінь-зима 2026. Силует мав короткі рукави, плечі були відкритими, а спереду вбрання прикрашала срібляста блискавка. Також у вбранні використано кілька відтінків тканини, а от туфлі вона підібрала дзеркальні від Christian Louboutin на підборах.

Різ Візерспун / © Associated Press

Її образ завершили лаконічний макіяж та зачіска з легкими локонами.

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Нагадаємо, що вперше про нову версію історії Візерспун публічно заявила 2024 року. Нині комедійне шоу вже готове і отримало назву «Елль» (Elle). Однак виконала головну роль вже не Візерспун, а 25-річна акторка Лексі Майнтрі, яка також прийшла на захід і сфотографувалася з Різ.

Лексі Майнтрі і Різ Візерспун / © Associated Press

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