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- Шоу-бизнес
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В розовом атласном платье: Риз Уизерспун посетила фотоколл к сериалу-приквелу "Блондинки в законе"
Актриса оделась в стиле героини, которую сыграла 25 лет назад.
Риз Уизерспун вновь встретилась с коллегами по культовой комедии «Блондинка в законе», чтобы представить её приквел — сериал «Элль». Актриса приняла участие в фотосессии, которая состоялась в Нью-Йорке, и появилась на публике в гламурном розовом атласном платье.
Её платье было из новой коллекции Prada осень-зима 2026. Силуэт имел короткие рукава, плечи были открытыми, а спереди наряд украшала серебристая молния. Также в наряде использовано несколько оттенков ткани, а вот туфли она подобрала зеркальные от Christian Louboutin на каблуках.
Ее образ дополнили лаконичный макияж и прическа с легкими локонами.
Напомним, что впервые о новой версии истории Уизерспун публично заявила в 2024 году. Сейчас комедийное шоу уже готово и получило название «Элль» (Elle). Однако главную роль исполнила уже не Уизерспун, а 25-летняя актриса Лекси Майнтри, которая также пришла на мероприятие и сфотографировалась с Риз.