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Российский пассажирский самолет подал сигнал беды и резко изменил курс
Рейс DP856 авиакомпании «Победа» развернулся в небе над Дагестаном и начал снижаться в районе Махачкалы.
Днем 22 июня пассажирский самолет российской авиакомпании «Победа», выполнявший рейс Гюмри — Москва, подал сигнал бедствия.
Об этом сообщают пропагандистские СМИ.
По данным портала Flightradar24, в онлайн-режиме отслеживающего полеты, рейс DP856 (Boeing 737-800) подал сигнал 7700 о чрезвычайной ситуации на борту. Он развернулся в небе над Дагестаном и начал снижаться в районе Махачкалы.
Пропагандистские издания ссылаются на заявление авиакомпании, что самолет благополучно сел в Махачкале.
«Специалисты проводят оценку технического состояния воздушного судна», — цитируют заявление компании.
Заметим, что российские самолеты все чаще сталкиваются с чрезвычайными ситуациями во время рейсов из-за проблем в авиационной сфере. В частности, крайний случай произошел 18 июня. Тогда самолет со 189 людьми исчез над Черным морем после сигнала бедствия.