Российский пассажирский самолет подал сигнал беды и резко изменил курс

Пассажирский самолет / © pixabay.com

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Днем 22 июня пассажирский самолет российской авиакомпании «Победа», выполнявший рейс Гюмри — Москва, подал сигнал бедствия.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ.

По данным портала Flightradar24, в онлайн-режиме отслеживающего полеты, рейс DP856 (Boeing 737-800) подал сигнал 7700 о чрезвычайной ситуации на борту. Он развернулся в небе над Дагестаном и начал снижаться в районе Махачкалы.

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Пропагандистские издания ссылаются на заявление авиакомпании, что самолет благополучно сел в Махачкале.

«Специалисты проводят оценку технического состояния воздушного судна», — цитируют заявление компании.

© соцмережі

Заметим, что российские самолеты все чаще сталкиваются с чрезвычайными ситуациями во время рейсов из-за проблем в авиационной сфере. В частности, крайний случай произошел 18 июня. Тогда самолет со 189 людьми исчез над Черным морем после сигнала бедствия.

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