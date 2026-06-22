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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
2849
Время на прочтение
1 мин

Российский пассажирский самолет подал сигнал беды и резко изменил курс

Рейс DP856 авиакомпании «Победа» развернулся в небе над Дагестаном и начал снижаться в районе Махачкалы.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Пассажирский самолет

Пассажирский самолет / © pixabay.com

Днем 22 июня пассажирский самолет российской авиакомпании «Победа», выполнявший рейс Гюмри — Москва, подал сигнал бедствия.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ.

По данным портала Flightradar24, в онлайн-режиме отслеживающего полеты, рейс DP856 (Boeing 737-800) подал сигнал 7700 о чрезвычайной ситуации на борту. Он развернулся в небе над Дагестаном и начал снижаться в районе Махачкалы.

Пропагандистские издания ссылаются на заявление авиакомпании, что самолет благополучно сел в Махачкале.

«Специалисты проводят оценку технического состояния воздушного судна», — цитируют заявление компании.

/ © соцмережі

© соцмережі

Заметим, что российские самолеты все чаще сталкиваются с чрезвычайными ситуациями во время рейсов из-за проблем в авиационной сфере. В частности, крайний случай произошел 18 июня. Тогда самолет со 189 людьми исчез над Черным морем после сигнала бедствия.

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Дата публикации
Количество просмотров
2849
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