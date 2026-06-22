Лорен Санчес / © Associated Press

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56-річна Лорен Санчес — журналістка та дружина мільярдера Джеффа Безоса — мама трьох дітей: двох синів і доньки. Старшого сина Нікко вона народила від відомого колишнього гравця в американський футбол Тоні Гонсалеса, а Евана та Еллу — від голлівудського агента Патріка Вайтселла.

22 червня святкує свій день народження середня дитина Лорен — син Еван, цього року йому виповнилося 20 років. У своєму Instagram Санчес опублікувала рідкісні фото зі своїм сином. «Я тебе люблю», — написала вона.

Лорен Санчес із сином

Син Лорен Санчес — Еван

На відміну від багатьох дітей знаменитостей, Еван веде досить усамітнений спосіб життя, зрідка з’являючись на публіці разом із матір’ю та її нинішнім чоловіком Джеффом Безосом

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Нагадаємо, що раніше Лорен Санчес у сукні вартістю понад 2 мільйони гривень виступила на заході напередодні Met Gala.

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