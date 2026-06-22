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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
64
Час на прочитання
1 хв

Дружина мільярдера Безоса — Лорен Санчес — привітала сина з 20-річчям і опублікувала його рідкісні фото

Жінка виховує трьох дітей від попередніх стосунків.

Автор публікації
Юлія Кудринська
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Лорен Санчес

Лорен Санчес / © Associated Press

56-річна Лорен Санчес — журналістка та дружина мільярдера Джеффа Безоса — мама трьох дітей: двох синів і доньки. Старшого сина Нікко вона народила від відомого колишнього гравця в американський футбол Тоні Гонсалеса, а Евана та Еллу — від голлівудського агента Патріка Вайтселла.

22 червня святкує свій день народження середня дитина Лорен — син Еван, цього року йому виповнилося 20 років. У своєму Instagram Санчес опублікувала рідкісні фото зі своїм сином. «Я тебе люблю», — написала вона.

Лорен Санчес із сином

Лорен Санчес із сином

Син Лорен Санчес — Еван

Син Лорен Санчес — Еван

На відміну від багатьох дітей знаменитостей, Еван веде досить усамітнений спосіб життя, зрідка з’являючись на публіці разом із матір’ю та її нинішнім чоловіком Джеффом Безосом

Нагадаємо, що раніше Лорен Санчес у сукні вартістю понад 2 мільйони гривень виступила на заході напередодні Met Gala.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
64
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