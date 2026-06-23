Образ для креативних: Різ Візерспун у босоніжках з пір’ям та рожевій сукні зачарувала публіку

Різ Візерспун / © Getty Images

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Різ Візерспун прийшла на інтерв’ю двох популярних у США шоу — Good Morning America і The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, щоб прорекламувати серіал «Елль». Шоу стало приквелом культового фільму 2001 року «Білявка у законі», в якому Різ виконала колись головну роль, але цього разу у проєкті вона не з’явиться.

Візерспун просуває серіал, оскільки є його виконавчою продюсеркою. Також вона, як перша виконавиця ролі Елль Вудс нагадує про це своїми образами у рожевих тонах.

Різ Візерспун / © Getty Images

Спершу Візерспун з’явилася на публіці у костюмі з жакетом і спідницею від Chanel, який доповнила рожевою сумкою та босоніжками.

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Однак затьмарила цей образ сукня, яку вона продемонструвала згодом — ефектна рожева комбінація на тонких бретельках, яку акторка одягла у поєднанні з сатиновими босоніжками, що були декоровані пір’ям.

Різ Візерспун / © Getty Images

Цей лук доповнили лише зачіска з легкими швилями та кілька прикрас.

Різ Візерспун / © Getty Images

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