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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
301
Час на прочитання
1 хв

Ефектна Гейлі Бібер блиснула сідницями в нижній білизні

Зірка стала обличчям рекламної кампанії бренду Кім Кардашян.

Автор публікації
Юлія Кудринська
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Гейлі Бібер

Гейлі Бібер / © Instagram Гейлі Бібер

29-річна американська модель і засновниця Rhode — Гейлі Бібер — дебютувала в рекламній кампанії Skims, засновницею якої є Кім Кардашян.

Гейлі Бібер / © Instagram Гейлі Бібер

Гейлі Бібер / © Instagram Гейлі Бібер

Гейлі Бібер / © Instagram Гейлі Бібер

Гейлі Бібер / © Instagram Гейлі Бібер

Для нової фотосесії Гейлі приміряла декілька комплектів із нової бавовняної колекції бренду. На мінімалістичних кадрах основний акцент зроблено на природності, комфорті та підтягнутій фігурі моделі, яку підкреслюють лаконічні базові комплекти білизни.

Гейлі Бібер / © Instagram Гейлі Бібер

Гейлі Бібер / © Instagram Гейлі Бібер

Гейлі Бібер / © Instagram Гейлі Бібер

Гейлі Бібер / © Instagram Гейлі Бібер

Автором фотографій став відомий фешн-фотограф Мерт Алас, який неодноразово співпрацював із найбільшими модними брендами та світовими зірками.

«Гейлі має унікальну здатність надавати вишуканості навіть найпростішим речам, — зазначила Кім Кардашян. — Її стиль має природний і невимушений вигляд, тому вона ідеально підійшла для того, щоб представити нашу нову колекцію повсякденної бавовняної білизни».

Нагадаємо, що раніше Гейлі Бібер знялася для Victoria’s Secret.

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Дата публікації
Кількість переглядів
301
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