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- Шоу-бізнес
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Ефектна Гейлі Бібер блиснула сідницями в нижній білизні
Зірка стала обличчям рекламної кампанії бренду Кім Кардашян.
29-річна американська модель і засновниця Rhode — Гейлі Бібер — дебютувала в рекламній кампанії Skims, засновницею якої є Кім Кардашян.
Для нової фотосесії Гейлі приміряла декілька комплектів із нової бавовняної колекції бренду. На мінімалістичних кадрах основний акцент зроблено на природності, комфорті та підтягнутій фігурі моделі, яку підкреслюють лаконічні базові комплекти білизни.
Автором фотографій став відомий фешн-фотограф Мерт Алас, який неодноразово співпрацював із найбільшими модними брендами та світовими зірками.
«Гейлі має унікальну здатність надавати вишуканості навіть найпростішим речам, — зазначила Кім Кардашян. — Її стиль має природний і невимушений вигляд, тому вона ідеально підійшла для того, щоб представити нашу нову колекцію повсякденної бавовняної білизни».
Нагадаємо, що раніше Гейлі Бібер знялася для Victoria’s Secret.