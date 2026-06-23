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Королева Матильда у кремовому костюмі, а імператриця Масако – у білому: дами зустрілися у палаці Лакен
Як і під час свого візиту до Нідерландів, імператор та імператриця Японії прибули до Бельгії на кілька днів раніше.
Вони приземлилися минулої суботи, де в аеропорту їх зустріла принцеса Єлизавета, яка дебютувала на дипломатичному заході такого рівня як спадкова принцеса.
Потім японські монархи вирушили до замку Сьорньйон, де вперше сфотографувалися з королем Філіпом і королевою Матильдою та їхніми чотирма дітьми. Цей сімейний портрет, тепер уже без присутності дітей бельгійських монархів, повторили після їхнього переїзду до замку Лакен.
Для цього заходу королева Бельгії Матильда обрала елегантний ансамбль кольору слонової кістки від улюбленого бренду Natan, що складається з жакета з довгими рукавами та відповідної спідниці міді, доповнений туфлями-човниками Dior тілесного кольору та сумочкою в тон теж від Dior - однієї зі своїх улюблених.
А імператриця Масако віддала перевагу бездоганному білому образу. Її вибір пав на приталений жакет із тонкими фактурними деталями та відповідну спідницю міді. Білі туфлі-човники та класичнк перлинне намисто завершили цей ансамбль.