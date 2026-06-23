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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
128
Час на прочитання
1 хв

Королева Матильда у кремовому костюмі, а імператриця Масако – у білому: дами зустрілися у палаці Лакен

Як і під час свого візиту до Нідерландів, імператор та імператриця Японії прибули до Бельгії на кілька днів раніше.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Король Філіп, імператриця масако, імператор Нарухіто, королева Матильда

Король Філіп, імператриця масако, імператор Нарухіто, королева Матильда / © Getty Images

Вони приземлилися минулої суботи, де в аеропорту їх зустріла принцеса Єлизавета, яка дебютувала на дипломатичному заході такого рівня як спадкова принцеса.

Імператор Нарухіто, імператриця Масако і принцеса Єлизавета / © Getty Images

Імператор Нарухіто, імператриця Масако і принцеса Єлизавета / © Getty Images

Потім японські монархи вирушили до замку Сьорньйон, де вперше сфотографувалися з королем Філіпом і королевою Матильдою та їхніми чотирма дітьми. Цей сімейний портрет, тепер уже без присутності дітей бельгійських монархів, повторили після їхнього переїзду до замку Лакен.

Король Філіп, імператриця масако, імператор Нарухіто, королева Матильда / © Getty Images

Король Філіп, імператриця масако, імператор Нарухіто, королева Матильда / © Getty Images

Для цього заходу королева Бельгії Матильда обрала елегантний ансамбль кольору слонової кістки від улюбленого бренду Natan, що складається з жакета з довгими рукавами та відповідної спідниці міді, доповнений туфлями-човниками Dior тілесного кольору та сумочкою в тон теж від Dior - однієї зі своїх улюблених.

А імператриця Масако віддала перевагу бездоганному білому образу. Її вибір пав на приталений жакет із тонкими фактурними деталями та відповідну спідницю міді. Білі туфлі-човники та класичнк перлинне намисто завершили цей ансамбль.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
128
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