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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
119
Час на прочитання
1 хв

Королева Матильда в яскравій морквяній сукні вийшла у світ з чоловіком-королем

Королівське подружжя Бельгії відвідало новий робочий захід, який відбувся у Брюсселі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Матильда та король Філіп

Королева Матильда і король Філіпп / © Getty Images

Король Філіп і королева Матильда були заскочені під час відвідування Медіа-сквер, нової штаб-квартири RTBF в Брюсселі.

Королева вдягнулася цього дня в яскраву сукню морквяного кольору з поясом і рукавами три чверті, підібрала до неї нюдові туфлі на підборах і такий самий нюдовий клатч тримала під пахвою. У неї у вухах були великі золоті сережки-висячки, зробила укладання та легкий макіяж.

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

Король Філіп був одягнений у чорний смугастий костюм, білу сорочку та синю краватку в принт, а взутий у чорні шкіряні туфлі.

Нагадаємо, раніше ми показували, як королева Матильда відвідала заключний концерт Міжнародного музичного конкурсу імені королеви Єлизавети у Bozar у Брюсселі та обрала для виходу яскравий комбінезон та туфлі на підборах.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
119
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