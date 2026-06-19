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Королева Матильда в яскравій морквяній сукні вийшла у світ з чоловіком-королем
Королівське подружжя Бельгії відвідало новий робочий захід, який відбувся у Брюсселі.
Король Філіп і королева Матильда були заскочені під час відвідування Медіа-сквер, нової штаб-квартири RTBF в Брюсселі.
Королева вдягнулася цього дня в яскраву сукню морквяного кольору з поясом і рукавами три чверті, підібрала до неї нюдові туфлі на підборах і такий самий нюдовий клатч тримала під пахвою. У неї у вухах були великі золоті сережки-висячки, зробила укладання та легкий макіяж.
Король Філіп був одягнений у чорний смугастий костюм, білу сорочку та синю краватку в принт, а взутий у чорні шкіряні туфлі.
Нагадаємо, раніше ми показували, як королева Матильда відвідала заключний концерт Міжнародного музичного конкурсу імені королеви Єлизавети у Bozar у Брюсселі та обрала для виходу яскравий комбінезон та туфлі на підборах.