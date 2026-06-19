Королева Матильда в яскравій морквяній сукні вийшла у світ з чоловіком-королем

Королева Матильда і король Філіпп / © Getty Images

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Король Філіп і королева Матильда були заскочені під час відвідування Медіа-сквер, нової штаб-квартири RTBF в Брюсселі.

Королева вдягнулася цього дня в яскраву сукню морквяного кольору з поясом і рукавами три чверті, підібрала до неї нюдові туфлі на підборах і такий самий нюдовий клатч тримала під пахвою. У неї у вухах були великі золоті сережки-висячки, зробила укладання та легкий макіяж.

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

Король Філіп був одягнений у чорний смугастий костюм, білу сорочку та синю краватку в принт, а взутий у чорні шкіряні туфлі.

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Нагадаємо, раніше ми показували, як королева Матильда відвідала заключний концерт Міжнародного музичного конкурсу імені королеви Єлизавети у Bozar у Брюсселі та обрала для виходу яскравий комбінезон та туфлі на підборах.

Королева Матильда / © Getty Images

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