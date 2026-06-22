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Бельгійська королівська сім'я влаштувала літню фотосесію в замку Сьєрньйон
Королівська родина Бельгії позувала для офіційної фотографії у Королівському маєтку Сьєрньйон під час офіційного державного візиту імператора та імператриці Японії до Бельгії.
Бельгійська королівська родина та імператор та імператриця Японії зустрілися вперше. Імператорське подружжя, імператор Нарухіто та імператриця Масако, прибули до європейської країни, де проведуть наступні п'ять днів з офіційним державним візитом.
Днем раніше в аеропорту їх зустріла принцеса Єлизавета, яка виконує місію, яка відповідає її ролі майбутньої королеви, а наступного дня король Філіп та королева Матильда у супроводі своїх чотирьох дітей - Єлизавети, Габріеля, Мануеля та Елеонори - вітали імператора та імператрицю Японії.
Королева Матильда дістала зі свого гардеробу сукню-сорочку від Natan, свого улюбленого бренду. Сукня з білого льону з V-подібним вирізом, застібкою на ґудзики спереду, довгими рукавами, А-подібною спідницею та приталеним силуетом вирізнялася зеленим квітковим принтом. Свій образ вона доповнила мініатюрною зеленою сумочкою Enamoure із принтом під крокодилячу шкіру. Завершували ансамбль сережки у вигляді квітів від Sézane та туфлі Dior тілесного кольору.
Спадкоємиця престолу Єлизавета одягла нову білу сукню від бренду Destree. Сукня з коміром-стійкою, застібкою на ґудзики по центру, короткими рукавами, приталеною талією та спідницею-кльош. Аксесуари дівчина запозичила з гардеробу своєї матері: сумочку з натуральної рафії та сережки у вигляді квітів із перлами від Carolina Herrera.
Наймолодша в сім'ї принцеса Елеонора була одягнена в туніку-сукню від французького бренду Bash. Модель прикрашена етнічним принтом у бордових та синіх тонах на кремовому тлі. Сукня має V-подібний виріз, широкі рукави і довгу струмливу спідницю.
Завтра всі вони візьмуть участь в урочистій вечері на честь імператора Нарухіто та імператриці Масако у Королівському палаці.