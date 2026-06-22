Бельгійська королівська сім'я влаштувала літню фотосесію в замку Сьєрньйон

Бельгійська королівська сім’я з імператорським подружжям Японії / © Getty Images

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Бельгійська королівська родина та імператор та імператриця Японії зустрілися вперше. Імператорське подружжя, імператор Нарухіто та імператриця Масако, прибули до європейської країни, де проведуть наступні п'ять днів з офіційним державним візитом.

Днем раніше в аеропорту їх зустріла принцеса Єлизавета, яка виконує місію, яка відповідає її ролі майбутньої королеви, а наступного дня король Філіп та королева Матильда у супроводі своїх чотирьох дітей - Єлизавети, Габріеля, Мануеля та Елеонори - вітали імператора та імператрицю Японії.

Імператор Нарухіто, імператриця Масако і принцеса Єлизавета / © Getty Images

Королева Матильда дістала зі свого гардеробу сукню-сорочку від Natan, свого улюбленого бренду. Сукня з білого льону з V-подібним вирізом, застібкою на ґудзики спереду, довгими рукавами, А-подібною спідницею та приталеним силуетом вирізнялася зеленим квітковим принтом. Свій образ вона доповнила мініатюрною зеленою сумочкою Enamoure із принтом під крокодилячу шкіру. Завершували ансамбль сережки у вигляді квітів від Sézane та туфлі Dior тілесного кольору.

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Спадкоємиця престолу Єлизавета одягла нову білу сукню від бренду Destree. Сукня з коміром-стійкою, застібкою на ґудзики по центру, короткими рукавами, приталеною талією та спідницею-кльош. Аксесуари дівчина запозичила з гардеробу своєї матері: сумочку з натуральної рафії та сережки у вигляді квітів із перлами від Carolina Herrera.

Бельгійська королівська сім'я з імператорським подружжям Японії / © Getty Images

Наймолодша в сім'ї принцеса Елеонора була одягнена в туніку-сукню від французького бренду Bash. Модель прикрашена етнічним принтом у бордових та синіх тонах на кремовому тлі. Сукня має V-подібний виріз, широкі рукави і довгу струмливу спідницю.

Завтра всі вони візьмуть участь в урочистій вечері на честь імператора Нарухіто та імператриці Масако у Королівському палаці.

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