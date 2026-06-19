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У червоній сукні та замшевих туфлях-човниках: королева Максима зводила імператора Японії до музею
Королева Нідерландів Максима та імператор Японії Нарухіто відвідали Рейксмузеум.
Там вони оглянули реставраційні роботи над картиною Рембрандта «Нічна варта» під час другого дня державного візиту в Амстердамі.
Під час огляду знаменитої Галереї Пошани вони побачили різноманітні шедеври мистецтва.
Для цього виходу королева обрала сукню червоного кольору з накидкою від Модного дому Natan – її улюбленого бренду. Вбрання було довжини до колін, поєднувала його Максима з червоними туфлями із замші на підборах з прозорими вставками, червоним клатчем та перлинними прикрасами — сережками, брошкою та браслетом.
У королеви було гарне укладання хвилями і макіяж на обличчі, нігті вона покрила насиченим червоним лаком, а на зап'ясті мала годинник на чорному шкіряному ремінці, а також кілька золотих браслетів.
Раніше королівська родина Нідерландів влаштувала бенкет для гостей із Японії, де з'явилися дві дочки короля Віллема-Олександра та королеви Максими.