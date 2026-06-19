У червоній сукні та замшевих туфлях-човниках: королева Максима зводила імператора Японії до музею

Імператор Нарухіто та королева Максима / © Getty Images

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Там вони оглянули реставраційні роботи над картиною Рембрандта «Нічна варта» під час другого дня державного візиту в Амстердамі.

Під час огляду знаменитої Галереї Пошани вони побачили різноманітні шедеври мистецтва.

Імператор Нарухіто і королева Максима / © Getty Images

Для цього виходу королева обрала сукню червоного кольору з накидкою від Модного дому Natan – її улюбленого бренду. Вбрання було довжини до колін, поєднувала його Максима з червоними туфлями із замші на підборах з прозорими вставками, червоним клатчем та перлинними прикрасами — сережками, брошкою та браслетом.

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У королеви було гарне укладання хвилями і макіяж на обличчі, нігті вона покрила насиченим червоним лаком, а на зап'ясті мала годинник на чорному шкіряному ремінці, а також кілька золотих браслетів.

Раніше королівська родина Нідерландів влаштувала бенкет для гостей із Японії, де з'явилися дві дочки короля Віллема-Олександра та королеви Максими.

Нідерландська королівська сім'я та гості з Японії — імператор Нарухіто та імператриця Масако / © Getty Images

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