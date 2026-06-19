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- Шоу-бізнес
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Джейсон Момоа разом зі своїми двома дітьми та дівчиною Адрією Архоною на прем’єрі фільму
Актор мав особливу підтримку від близьких на заході.
46-річний актор відвідав зі своїми двома дітьми — 17-річним сином Накоа-Вульфом та 18-річною донькою Лолою — прем’єру свого нового фільму «Суперґьорл», яка відбулася на Лестер-сквер у Лондоні.
Його діти були одягнені в чорні луки, але особливу увагу привернула донька зірки, адже доповнила сукню аксесуаром у стилі Y2K — дротовими навушниками.
На прем’єрі Джейсон був одягнений у темний костюм-трійку та черевики у ретростилі. Його дівчина Адрія Архона обрала ефектну червону сукню з дуже глибоким декольте.
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