Джейсон Момоа разом зі своїми двома дітьми та дівчиною Адрією Архоною на прем’єрі фільму

Джейсон Момоа з коханою / © Associated Press

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46-річний актор відвідав зі своїми двома дітьми — 17-річним сином Накоа-Вульфом та 18-річною донькою Лолою — прем’єру свого нового фільму «Суперґьорл», яка відбулася на Лестер-сквер у Лондоні.

Його діти були одягнені в чорні луки, але особливу увагу привернула донька зірки, адже доповнила сукню аксесуаром у стилі Y2K — дротовими навушниками.

Джейсон Момоа з дітьми / © Associated Press

На прем’єрі Джейсон був одягнений у темний костюм-трійку та черевики у ретростилі. Його дівчина Адрія Архона обрала ефектну червону сукню з дуже глибоким декольте.

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Джейсон Момоа з коханою / © Associated Press

Джейсон Момоа з коханою / © Associated Press

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