Джейсон Момоа вийшов на червону доріжку зі своєю дівчиною-акторкою
Публічна демонстрація прихильності та підтримки пари знову показала їхні особисті та професійні стосунки, які зараз на піку.
На заході в Нью-Йорку акторка Адрія Архона продемонструвала свою підтримку бойфренду Джейсону Момоа під час на прем’єри фільму «Команда руйнівників» (The Wrecking Crew), у якому він зіграв.
Пара разом відвідала цей гучний захід і привернула увагу на червоній доріжці. 33-річна Адрія та 46-річний Джейсон обіймались перед фотографами і навіть поцілувались, чим викликали ще більший фурор.
Джейсон любить обирати для виходів у світ яскраві образи, тому цього разу вийшов до фотографів у вельветовому костюмі, який носив у поєднанні з рожевою футболкою та традиційною гавайською прикрасою на шиї.
Адрія ж обрала чорний комплект, який включав довгу спідницю та абсолютно прозорий топ. Образ акторка доповнила укладанням з локонами і легким макіяжем.
Нагадаємо, що пара у стосунках від травня 2024 року і вже неодноразово разом з’являлася на публіці. Зокрема Адріа та Джейсон приходили на прем’єру фільму «MINECRAFT: Фільм» та серіалу «Андор».