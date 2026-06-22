ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
73
Час на прочитання
1 хв

Дженніфер Кулідж у леопардовій сукні-балахоні прийшла на світський захід

Акторка возз’єдналася з колегою через 25 років після виходу фільму.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Дженніфер Кулідж

Дженніфер Кулідж / © Associated Press

Дженніфер Кулідж взяла участь у фотозаході, присвяченому приквелу фільму «Білявка в законі» — серіалу «Елль». Подія відбулася у Нью-Йорку, а Кулідж на ній постала у сукні з леопардовим принтом.

Сукня-балахон була виконана з легкої леопардової тканини у вигляді кейпу, водночас на плечах вбрання були вирізи. Образ акторка доповнила босоніжками Giuseppe Zanotti із золотими елементами.

Дженніфер Кулідж / © Associated Press

Дженніфер Кулідж / © Associated Press

Нагадаємо, що у фільмі «Білявка в законі» Кулідж зіграла майстриню манікюру та найкращу подругу головної героїні. Роль у фільмі стала однією з найвидатніших у її кар’єрі, а також впізнаваною, однак у одному з інтерв’ю акторка зізналася, що коли проходила прослуховування до фільму думала, ніби зіграє Елль Вудс.

Під час заходу з Дженніфер сфотографувалася і Різ Візерспун, яка одягла рожеву атласну сукню від відомого бренду.

Дженніфер Кулідж і Різ Візерспун / © Associated Press

Дженніфер Кулідж і Різ Візерспун / © Associated Press

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
73
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie