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- Шоу-бізнес
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Дженніфер Кулідж у леопардовій сукні-балахоні прийшла на світський захід
Акторка возз’єдналася з колегою через 25 років після виходу фільму.
Дженніфер Кулідж взяла участь у фотозаході, присвяченому приквелу фільму «Білявка в законі» — серіалу «Елль». Подія відбулася у Нью-Йорку, а Кулідж на ній постала у сукні з леопардовим принтом.
Сукня-балахон була виконана з легкої леопардової тканини у вигляді кейпу, водночас на плечах вбрання були вирізи. Образ акторка доповнила босоніжками Giuseppe Zanotti із золотими елементами.
Нагадаємо, що у фільмі «Білявка в законі» Кулідж зіграла майстриню манікюру та найкращу подругу головної героїні. Роль у фільмі стала однією з найвидатніших у її кар’єрі, а також впізнаваною, однак у одному з інтерв’ю акторка зізналася, що коли проходила прослуховування до фільму думала, ніби зіграє Елль Вудс.
Під час заходу з Дженніфер сфотографувалася і Різ Візерспун, яка одягла рожеву атласну сукню від відомого бренду.