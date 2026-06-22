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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Кремль обурився після заяви Зеленського про ретранслятори в Білорусі: що там сказали

У Кремлі заявили, що Володимир Путін планує контакти з Олександром Лукашенком, під час яких можуть обговорити заяви президента України Володимира Зеленського щодо Білорусі.

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Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков / © Associated Press

У Кремлі відреагували на застереження президента України Володимира Зеленського на адресу керівництва Білорусі щодо співпраці з РФ. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков назвав слова українського президента "агресивними погрозами".

Слова прессекретаря Кремля передають російські ЗМІ.

За словами Пєскова, президент РФ Володимир Путін у "найближчій перспективі" планує провести контакти з Олександром Лукашенком. У Кремлі вважають, що це може стати нагодою для обговорення заяв Зеленського та інших питань.

"Президент Путін в осяжній перспективі планує здійснити контакти з Лукашенком. Це буде хороша можливість для того, щоб обговорити ці та інші питання", — заявив Пєсков.

Водночас представник Кремля звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи Білорусі та "посяганні на суверенітет" країни.

"Погрози абсолютно агресивні. Це втручання у внутрішні справи іншої сторони, посягання на суверенітет іншої сторони", — сказав він.

Пєсков також заявив, що в Москві "не мають сумнівів", що Лукашенко та Білорусь нібито здатні забезпечити свій суверенітет.

Ультиматум Зеленського Білорусі: що передувало

Раніше президент України Володимир Зеленський звернувся з попередженням до фактичного керівництва Білорусі. Київ вимагає від Мінська демонтувати та прибрати спеціальні ретранслятори, які, за словами української сторони, Росія використовує для навігації й наведення ударних дронів.

Зеленський заявив, що саме завдяки такому обладнанню росіяни завдавали ударів по Житомирській, Рівненській та Волинській областях, а також по енергетиці, залізниці, містах і селах.

"Білорусь має час, щоб демонтувати це обладнання", — попередив президент.

Він також заявив, що Україні відомо про підприємства в Білорусі, які працюють на російську війну. За словами Зеленського, йдеться про заводи, які постачають компоненти для російської зброї, бронетехніки, ракетних систем, а також пальне для армії РФ.

Напередодні Олександр Лукашенко в інтерв’ю Al Arabiya English заявив, що білоруські війська не братимуть участі у бойових діях проти України. Він пояснив це браком ресурсів, ризиком ударів по інфраструктурі та загрозою безпосереднього зіткнення з НАТО. Водночас Лукашенко повторив частину російських наративів про ситуацію на фронті, але визнав ефективність української оборони та заявив про готовність бути посередником у переговорах.

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Дата публікації
Кількість переглядів
729
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