Шоу-бізнес
74
1 хв

Гейлі Бібер блиснула підкачаним пресом у рекламі білизняного бренду

Зірка знялася в промокампанії Victoria’s Secret.

Юлія Кудринська
Гейлі Бібер / © Instagram Гейлі Бібер

29-річна американська модель і засновниця косметичного бренду Rhode - Гейлі Бібер - знялася в новій рекламній кампанії Victoria’s Secret, з яким співпрацює вже п’ять років. Уперше модель стала частиною проєктів бренду ще 2021 року і відтоді регулярно бере участь у його зніманнях і промокампаніях.

Якщо раніше дівчина приміряла мереживні новинки бренду, то цього разу — лінійку спортивної білизни і безкаркасні бюстгальтери.

Гейлі позувала в чорному топі-бра в поєднанні з червоними шортами для тренувань, а також у бордовому, чорному і сірому комплектах.

Нагадаємо, у серпні 2024-го Гейлі Бібер уперше стала мамою. Вона народила сина, якому дали ім’я Джек Блюз. Цікаво, що перше ім’я дитини «Джек» вибрано на честь батька Джастіна Бібера — Джеремі Джека, вони продовжили традицію імен з ініціалами JB. Друге ім’я «Блюз» — відсилання до музичної складової життя Джастіна.

Гейлі періодично ділиться з підписниками рідкісними кадрами буднів материнства, проте обличчя дитини пара намагається не показувати крупним планом у соціальних мережах з міркувань конфіденційності.

