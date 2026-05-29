ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
161
Час на прочитання
2 хв

Якими гілками не можна прикрашати дім на Трійцю

Чим краще не прекрашати дім на Трійцю

Автор публікації
Фото автора: Ганна Носова Ганна Носова
Коментарі
Чим не можна прикрашати дім на Трійцю

Чим не можна прикрашати дім на Трійцю

Зелені свята в українській традиції мають особливу силу. Оселю прикрашають зеленими гілками, щоб запросити в дім благословення, добробут та чисту енергію. Для цього зазвичай використовують лепеху, м’яту, любисток, а також гілки клена, липи, ясеня чи берези. Водночас існувала категорія дерев, які були небажаними для святкового декору, а щодо деяких діяла сувора заборона.

Осика — категорично заборонено

Приносити осику в дім на Зелені свята категорично заборонялося, це вважалося суворим табу. За біблійною легендою, саме на цьому дереві повісився Юда, і через це осику вважають проклятою — вірять, що її листя досі тремтить від жаху. Крім того, за переказами, саме з цього дерева було зроблено хрест, на якому розіп’яли Ісуса Христа. У народних віруваннях осика символізує сварки, розбрат і зв’язок із нечистою силою, тому її поява в оселі була неприпустимою.

Верба — небажано для цього свята

Верба у християнській традиції має світлий і шанований образ, адже її гілки масово освячують на Вербну неділю. Проте саме через це вона є небажаною для прикрашання оселі на Трійцю. Вважалося, що дерево вже повністю віддало свою благодать і виконало сакральну місію навесні. Ламати вербу знову на Зелені свята означало порушити природний порядок і втратити її захисну силу.

Хвойні дерева — небажано через поминальну символіку

Ялина, сосна, модрина та інші хвойні дерева також вважалися небажаними для літнього декору на Трійцю. За народними уявленнями, у хвойних гілках можуть перебувати душі предків, оскільки ці дерева традиційно пов’язані з поминальною обрядовістю. А оскільки на Зелені свята межа між світом живих і потойбіччям стає дуже тонкою, приносити хвою до хати означало потурбувати спокій померлих і запросити в дім гостей з іншого світу.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
161
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie