Анна Трінчер здивувала, хто відмовив їй у дуеті, та заінтригувала таємним побаченням із колегою

Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official

Українська співачка Анна Трінчер несподівано зізналася, який відомий артист свого часу відмовився записувати з нею дует, а також привідкрила завісу особистого життя й заговорила про побачення з популярним гумористом.

Виконавиця пригадала період, коли лише починала свій шлях у шоу-бізнесі та намагалася знайти підтримку серед уже відомих колег. Тоді вона сама проявила ініціативу й запропонувала спільний трек артисту, який уже мав гучне ім’я в українській музиці. Однак співпраця так і не відбулася. Анна не приховує — у той момент це стало для неї неприємним досвідом. Водночас саме ця історія, схоже, лише додала їй мотивації. Тепер же ситуація кардинально змінилася.

«На початку моєї кар’єри було. Це був пан MÉLOVIN», — розповіла Трінчер в інтер’ю «Наше радіо».

Артистка каже, що сьогодні вже сама отримує чимало пропозицій щодо дуетів і спільних проєктів. Утім, найбільше уваги привернула не музична тема, а особисте життя співачки. Під час розмови Анна несподівано зізналася, що мала романтичне побачення з колегою зі сфери гумору. Імені загадкового чоловіка вона не назвала, лише загадково усміхнулася у відповідь на запитання ведучого.

«Так, ходила на побачення з колегою. Я не розкажу. Гуморист», — заінтригувала виконавиця.

