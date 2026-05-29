Румунія терміново звернулась до НАТО та ЄС через російську атаку: що відомо

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що інцидент з російським дроном у місці Галац став першим випадком, коли безпілотник пошкодив майно в Румунії. Це є «порушенням суверенітету» країни.

Про це він написав на своій сторінці у Facebook.

«Я рішуче засуджую це неприпустиме порушення суверенітету Румунії. Повна відповідальність належить Російській Федерації, поведінка якої показує повне нехтування міжнародним правом та безпекою громадян держави НАТО», — наголосив румунський лідер.

Він наголосив на тому, що ситуація у місці Галац стала «найгіршим інциденту з безпекою на території Румунії».

Зокрема, зі слів президент він обговорив інцидент з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та погодився продовжувати координацію в межах Альянсу для зміцнення нашої оборони та Східного флангу.

«Румунія є сильним союзником і вона не сприйме, що агресія Росії проти України загрожує безпеці громадян Румунії», — наголосив Нікушор Дан.

Окрім того, румунський міністр закордонних справ Оана Цою поговорила з головною дипломаткою ЄС з Каєю Каллас після «серйозного інциденту, спричиненого російським безпілотником» та «порушення повітряного простору держави-члена Євросоюзу».

«Румунія та європейські партнери пришвидшать процес щодо нового пакету санкцій проти Росії», — йдеться у дописі МЗС Румунії.

Дрон РФ в Румунії — що відомо

Вночі 29 травня дрон РФ влетів у 10-поверховий будинок в румунському місті Галац. Постраждало щонайменше двоє людей. З будинку евакуювали 70 мешканців. Міноборони Румунії заявило, що цей БпЛА був російського походження.

Після 01:00 підняли два винищувачі F-16, які також підтримував гелікоптер, для перехоплення повітряної цілі. Втім, румунські військові не знищили російський дрон. Міноборони пояснило це тим, що вони не можежуть ризикувати «створенням більшої загрози, ніж можна запобігт».

Мер муніципалітету Галац Іонуц-Флорін Пукеану засудив цю атаку РФ. Те, що дрон врізався просто у багатоповерхівку, він назвав «нападом, який ставить під загрозу мирних жителів».

