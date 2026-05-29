В Україні переглянуть критерії критичності підприємств / © ТСН

Реклама

Підприємства в Україні матимуть три місяці, до 1 вересня, щоб підтвердити критичність за оновленими правилами бронювання.

Про це заявив міністр економіки Олексій Соболєв, пише «Економічна правда».

«Цього разу підприємствам також буде надано три місяці на підтвердження своєї критичності. Тобто до 1 вересня вони мають пройти цей механізм», — уточнив Соболєв.

Реклама

За його даними, механізм для бізнесу вже зрозумілий, а пакети документів готові, тож процедура не має зайняти більше часу, ніж під час попереднього перезатвердження у грудні 2024 року.

Мобілізація в Україні — останні новини

В Україні триває мобілізація і незабаром вона зміниться так, що не буде схожою на ту, яка є зараз — про це розповів радник міністра оборони України Сергій Стерненко.

Міноборони, Генштаб та ОП розробляють реформу переходу на контрактну військову службу з чіткими термінами. Пропозиції ще на етапі обговорення і не закріплені юридично. Ключова ідея — запровадження трьох типів контрактів із гарантованою демобілізацією та подальшою відстрочкою.

Новини партнерів