Мобілізація в Україні: чи допомагає право на відстрочку звільнитися зі служби

Мобілізація в Україні триває

У законах України чітко визначений список підстав, який дозволяє звільнитися з військової служби. Наприклад, за віком, за станом здоровʼя (відповідно до висновку ВЛК), за наявності інвалідності, у зв`язку із звільненням з полону тощо

Відстрочка від призову під час мобілізації — це тимчасове звільнення від служби, яке надається у випадках, прямо передбачених законом. Вона не скасовує можливість призову назавжди, а лише відтерміновує його виконання.

Відстрочка може надаватися, якщо ви:

маєте на утриманні трьох і більше дітей до 18 років і не маєте заборгованості зі сплати аліментів

самостійно виховуєте неповнолітню дитину або дітей (другий із батьків помер, позбавлений батьківських прав, зник безвісти, відбуває покарання тощо)

виховуєте дитину з інвалідністю або тяжко хвору дитину, яка потребує тривалого лікування чи паліативної допомоги

маєте на утриманні повнолітню дитину з інвалідністю I–II групи

є усиновлювачем чи опікуном дитини-сироти / дитини, позбавленої батьківського піклування

постійно доглядаєте за дружиною/чоловіком, батьками, батьками дружини/чоловіка або іншими близькими родичами з інвалідністю I–II групи за відсутності інших працездатних утримувачів

маєте неповнолітню дитину, а ваш чоловік/дружина вже проходить військову службу

втратили близького родича (чоловік/дружина, діти, батьки, рідні брат/сестра), який загинув або зник безвісти під час захисту України від 2014 року

Відстрочка у зв’язку з бронюванням за робочим місцем надається:

працівникам органів державної влади та місцевого самоврядування за визначеними категоріями і посадами

працівникам підприємств, визначених критично важливими для оборони, енергетики, зв’язку, медицини, інших сфер життєзабезпечення

Бронювання ініціює роботодавець, воно має строк дії й обмежене квотами.

Зазначимо, станом на сьогодні ст. 23 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» визначає вичерпний перелік категорій осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, тобто мають право на відстрочку. Проте ст. 26 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу», яка визначає підстави для звільнення з військової служби, не містить цих пунктів.

Напередодні у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає додаткові підстави для звільнення з військової служби. Йдеться про осіб, якій мали право на відстрочку, але не скористалися ним. Також звільнити зі служби можуть у випадку, якщо суд визнав призов протиправним.

Мобілізація в Україні — останні новини

В Україні триває мобілізація і незабаром вона зміниться так, що не буде схожою на ту, яка є зараз — про це розповів радник міністра оборони України Сергій Стерненко.

Міноборони, Генштаб та ОП розробляють реформу переходу на контрактну військову службу з чіткими термінами. Пропозиції ще на етапі обговорення і не закріплені юридично. Ключова ідея — запровадження трьох типів контрактів із гарантованою демобілізацією та подальшою відстрочкою.

