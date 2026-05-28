Чому не можна різко відмовлятися від кави: експерти попередили про небезпеку

Кава може мати чимало переваг для здоров’я, однак експерти застерігають: якщо людина вирішила відмовитися від кофеїну, робити це різко — найгірший варіант.

Помірне вживання кави пов’язують із низкою переваг для здоров’я — від підвищення рівня енергії до покращення спортивних результатів. Водночас надмірне споживання кофеїну може викликати залежність.

У клініці Майо зазначають, що понад 400 мг кофеїну на день, або приблизно більше чотирьох чашок кави, вже вважається надмірною кількістю для дорослої людини.

Водночас фахівці Cleveland Clinic пояснюють, що раптова відмова від кави часто провокує симптоми абстиненції. Серед найпоширеніших — головний біль, втома, нудота, дратівливість і проблеми з концентрацією уваги. Через це багато людей швидко повертаються до кави, газованих напоїв або навіть ліків із кофеїном.

Експерти нагадують, що надмірним вважається споживання понад чотирьох чашок кави або більш ніж 400 мг кофеїну на день. Симптоми відмови можуть з’явитися вже через 12–24 години після останньої чашки та тривати від двох до дев’яти днів.

У Journal of Caffeine Research зазначають, що багато людей продовжують вживати кофеїн саме для того, щоб уникнути неприємних симптомів. Водночас деякі користувачі форумів і соцмереж стверджують, що повне відновлення після відмови від кави може тривати значно довше.

У Cleveland Clinic радять відмовлятися від кофеїну поступово. Зокрема, рекомендують щодня зменшувати кількість кави, чаю, енергетиків і солодких напоїв із кофеїном. Також фахівці радять поетапно переходити зі звичайної кави на безкофеїнову.

За словами експертів, поступове скорочення споживання кофеїну протягом двох-трьох тижнів допомагає уникнути виражених симптомів абстиненції та легше змінити звичку.

