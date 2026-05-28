Рада поширила вимогу локалізації на оборонні закупівлі цивільних товарів - Кисилевський

Тепер при закупівлях автобусів, легпрому, тралів чи іншої цивільної продукції, до якої застосовується локалізація в публічних закупівлях, діятиме вимога локалізації і в оборонних закупівлях. Також до переліку товарів, на які поширюється вимога локалізації, додані бронежилети, шоломи та механізовані засоби розмінування. Уряд за погодженням з Комітетом Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки отримає право формувати додатковий перелік товарів оборонного і подвійного призначення, до яких застосовуватиметься вимога локалізації.

Крім того, законопроект №11520 «Про публічні закупівлі» передбачає удосконалення процедур застосування локалізації. Зокрема:

запроваджується поняття виробничої собівартості, яка стане базою для розрахунку ступеня локалізації. Це дозволить протидіяти шахраям, які «надували» ступінь локалізації, наприклад, за рахунок уявних маркетингових послуг.

підвищується поріг до закупівель з локалізацією. Раніше він був 200 тис грн, тепер - 1 млн грн. Тобто тепер товари до 1 млн грн можна буде закуповувати без вимоги локалізації, вище - з вимогою локалізації.

країною походження товару чітко визначається місце його виробництва, а не країна реєстрації постачальника. Це ліквідація ще однієї лазівки для шахраїв.

Державна аудиторська служба України отримує повноваження здійснювати перевірки дотримання локалізації на всіх етапах проведення публічної закупівлі, а також включення товару в Реєстр локалізації.

законодавчо врегульовується діяльність Комісії, яка розглядатиме скарги на порушення вимог локалізації.

запроваджуємо відповідальність постачальника і замовника за порушення вимог локалізації.

У 2026 році рівень локалізації, який вимагається при публічних закупівлях, становить 30%. У 2027-му році цей поріг зросте до 35%, а у 2028-му - до 40%.

2 липня 2025 року Уряд ухвалив постанову № 782, якою до переліку зі 103 товарів, на які поширюється вимога локалізації при публічних закупівлях, було додано ще 25 нових позицій. Зокрема, це продукція легкої промисловості, машинобудування та електротехніка.

Загалом вимога локалізації застосовується до залізничного і міського транспорту, комунальної техніки, енергетичного обладнання, кабельно-провідникової і електротехнічної продукції, товарів легкої промисловості.

