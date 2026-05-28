У Мукачівській РВА — масштабні обшуки: депутат заявив, що "трусять" продавців відстрочок

Правоохоронці викрили можливу схему уникнення мобілізації на Закарпатті.

Поліція

Поліція / © УНІАН

У Мукачівській районній військовій адміністрації 28 травня правоохоронці проводять масштабні обшуки. Посадовців, серед яких начальник відділу мобілізаційної роботи, підозрюють у продажі відстрочок від армії.

Про це повідомив депутат Ужгородської міської ради, ексжурналіст Віталій Глагола.

За його даними, правоохоронні органи здійснюють масштабні обшуки у кількох посадовців Мукачівської РВА. Повідомляється, що серед осіб, які фігурують у справі, є начальник відділу мобілізаційної роботи.

Розслідування стосується ймовірної схеми, пов’язаної з продажем відстрочок від призову та допомогою у виготовленні документів для ухилення від військової служби. Силовики проводять вилучення та перевірку службової документації.

«Очікую офіційну інформацію щодо можливих підозр, затримань та інших фігурантів справи», — резюмував Глагола.

До слова, у Берегові на Закарпатті правоохоронці затримали на хабарі керівника ВЛК, дерматовенеролога Володимира Паука. За даними Глаголи, працівники ДБР, СБУ та поліції взяли його на гарячому під час отримання грошей за оформлення висновку про непридатність до військової служби. Під час обшуків у помешканні фігуранта виявили майже 500 тис. дол. готівкою.

