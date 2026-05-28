Полиция / © УНІАН

Реклама

Дополнено новыми материалами

В Мукачевской районной военной администрации 28 мая правоохранители проводят масштабные обыски. Чиновников, среди которых начальник отдела мобилизационной работы, подозревают в продаже отсрочек от армии.

Об этом сообщил депутат Ужгородского городского совета, экс-журналист Виталий Глагола.

По его данным, правоохранительные органы проводят масштабные обыски у нескольких чиновников Мукачевской РВА. Сообщается, что среди лиц, фигурирующих в деле, есть начальник отдела мобилизационной работы.

Реклама

Расследование касается вероятной схемы, связанной с продажей отсрочек от призыва и помощью в изготовлении документов для уклонения от военной службы. Силовики проводят изъятие и проверку служебной документации.

«Ожидаю официальную информацию о возможных подозрениях, задержаниях и других фигурантах дела», — резюмировал Глагола.

К слову, в Берегово на Закарпатье правоохранители задержали на взятке руководителя ВВК, дерматовенеролога Владимира Паука. По данным Глаголы, работники ГБР, СБУ и полиции взяли его с поличным во время получения денег за оформление заключения о непригодности к военной службе. Во время обысков в квартире фигуранта обнаружили почти 500 тыс. долл. наличными.

Новости партнеров