В Мукачевской РВА — масштабные обыски: депутат заявил, что "трусят" продавцов отсрочек
Правоохранители разоблачили возможную схему избежания мобилизации на Закарпатье.
В Мукачевской районной военной администрации 28 мая правоохранители проводят масштабные обыски. Чиновников, среди которых начальник отдела мобилизационной работы, подозревают в продаже отсрочек от армии.
Об этом сообщил депутат Ужгородского городского совета, экс-журналист Виталий Глагола.
По его данным, правоохранительные органы проводят масштабные обыски у нескольких чиновников Мукачевской РВА. Сообщается, что среди лиц, фигурирующих в деле, есть начальник отдела мобилизационной работы.
Расследование касается вероятной схемы, связанной с продажей отсрочек от призыва и помощью в изготовлении документов для уклонения от военной службы. Силовики проводят изъятие и проверку служебной документации.
«Ожидаю официальную информацию о возможных подозрениях, задержаниях и других фигурантах дела», — резюмировал Глагола.
К слову, в Берегово на Закарпатье правоохранители задержали на взятке руководителя ВВК, дерматовенеролога Владимира Паука. По данным Глаголы, работники ГБР, СБУ и полиции взяли его с поличным во время получения денег за оформление заключения о непригодности к военной службе. Во время обысков в квартире фигуранта обнаружили почти 500 тыс. долл. наличными.