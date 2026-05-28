Женщина потеряла мужа и выиграла почти 59 миллиардов гривен: она шокировала историей, как ей помог покойный

80-летняя женщина из Великобритании продолжала играть в лотерею, используя номера покойного мужа, чтобы сохранить память о нем, выиграла 1 миллион фунтов стерлингов (почти 59 миллиардов гривен) через год после его смерти.

80-летняя пенсионерка, бывшая офис-менеджер Роуз Тресадерн вместе со своим 52-летним сыном Барри и 57-летней дочерью Джули выиграла джекпот, который изменил их жизнь, благодаря номерам, выбранным много лет назад ее мужем Дереком. Семейный синдикат угадал пять основных номеров и бонусный номер в розыгрыше лотереи «Лотто» 18 апреля, получив приз в размере 1 миллиона фунтов стерлингов.

Бывший бизнес-аналитик Дерек Тресадерн умер в прошлом году в возрасте 83 лет после непродолжительной болезни, незадолго после того, как супруги отпраздновали бриллиантовую свадьбу. Однако Роуз, которая живет неподалеку от Саутенда в графстве Эссекс, отметила, что семья никогда не думала прекращать играть в лотерею по номерам, которые он выбрал.

«Мы продолжали играть в лотерею с этими номерами, потому что они напоминали нам о Дереке. Даже в голову не приходило, что мы выиграем 1 миллион фунтов. Я даже не знаю, что эти цифры означали для Дерека, но, что бы они ни символизировали, для нас они оказались очень счастливыми. Честно говоря, кажется, будто он до сих пор заботится о нас. Я знаю, что он был бы в восторге», — сказала женщина.

Счастливые числа в розыгрыше 18 апреля были 1, 4, 12, 15 и 39, а также бонусный шарик 48. Роуз была дома одна, когда узнала о выигрыше, и сразу же позвонила сыну. Теперь она планирует переехать в роскошный дом престарелых вместе со своей собакой Амирой.

Она также планирует купить новое обручальное кольцо в память о муже Дереке.

