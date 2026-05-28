Очереди на границе увеличатся на 20%: в ГПСУ сделали важное предупреждение для украинцев
В Госпогранслужбе дали важные рекомендации для украинцев и назвали часы, когда на пунктах пропуска меньше очередей.
В Украине уже в июне на западной границе увеличатся очереди из-за начала туристического сезона. Поэтому украинцам рекомендуют следить за загруженностью пунктов пропуска, где этих очередей будет меньше.
Об этом заявил Виктор Сампир, заместитель начальника отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления в эфире Новости.LIVE.
Что следует знать украинцам о пересечении границы летом
По словам Сампира, в июне на пунктах пропуска ГНСУ традиционно увеличивают количество персонала, дополнительные места для проверки документов, а также привлекают мобильные группы для оформления граждан и транспорта. Причина в том, что, как правило, с началом летнего сезона пассажиропоток растет на 20%.
«Мы знаем, что в период июня и период летнего туристического сезона обычно, как показывает практика, до 20% идет увеличение пассажиро-транспортного потока. Люди уезжают на отдых, начинаются каникулы у детей и очень много уезжают на отдых. В таком случае обязательно идет увеличение персонала, это с учетом транспортных средств, проверки документов — привлекаются дополнительные рабочие места», — сказал он.
Также Виктор Сампир порекомендовал украинцам предварительно проверять срок действия паспортов, следить за загруженностью пунктов пропуска, по возможности выбирать менее популярные переходы, пересекать границу в ночное или менее загруженное время.
Кроме того, родителям он дал рекомендацию внимательно проверять документы детей перед выездом за границу.
Напомним, директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова предупредила, что после завершения войны Украина может столкнуться с новой демографической угрозой из-за выезда украинских мужчин за границу.