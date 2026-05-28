Очереди на границе увеличатся на 20%: в ГПСУ сделали важное предупреждение для украинцев

Пересечение границы

Реклама

В Украине уже в июне на западной границе увеличатся очереди из-за начала туристического сезона. Поэтому украинцам рекомендуют следить за загруженностью пунктов пропуска, где этих очередей будет меньше.

Об этом заявил Виктор Сампир, заместитель начальника отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления в эфире Новости.LIVE.

Что следует знать украинцам о пересечении границы летом

По словам Сампира, в июне на пунктах пропуска ГНСУ традиционно увеличивают количество персонала, дополнительные места для проверки документов, а также привлекают мобильные группы для оформления граждан и транспорта. Причина в том, что, как правило, с началом летнего сезона пассажиропоток растет на 20%.

Реклама

«Мы знаем, что в период июня и период летнего туристического сезона обычно, как показывает практика, до 20% идет увеличение пассажиро-транспортного потока. Люди уезжают на отдых, начинаются каникулы у детей и очень много уезжают на отдых. В таком случае обязательно идет увеличение персонала, это с учетом транспортных средств, проверки документов — привлекаются дополнительные рабочие места», — сказал он.

Также Виктор Сампир порекомендовал украинцам предварительно проверять срок действия паспортов, следить за загруженностью пунктов пропуска, по возможности выбирать менее популярные переходы, пересекать границу в ночное или менее загруженное время.

Кроме того, родителям он дал рекомендацию внимательно проверять документы детей перед выездом за границу.

Напомним, директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова предупредила, что после завершения войны Украина может столкнуться с новой демографической угрозой из-за выезда украинских мужчин за границу.

Реклама

Новости партнеров