Вращение Земли начало замедляться невиданными темпами — что теперь будет

© Associated Press

Австрийские и швейцарские ученые установили, что обращение Земли замедляется невиданными темпами.

Об этом сообщает BBC Science Focus.

Исследователи из Венского университета и Швейцарской высшей технической школы Цюриха решили проверить, как изменялась скорость вращения планеты в прошлом. Для этого они изучили окаменевшие оболочки одноклеточных морских организмов, обитавших на дне океана. По их химическому составу можно вычислить колебания уровня моря в древности, а затем на основе этого показателя рассчитать изменения скорости вращения Земли.

Выяснилось, что за 3,6 миллиона лет вращение Земли ни разу не замедлялось столь быстро. Специалисты связывают рекордное замедление с таянием полярных ледников из-за изменения климата. Талая вода стекает в океаны, распределяется ближе к экватору и смещает массу от полюсов, что влияет на скорость вращения Земли. Подобное замедление способно в будущем слегка увеличить продолжительность суток, однако процесс займет тысячи лет.

Ранее сообщалось, что часть наружного ядра Земли под Тихим океаном начала двигаться в противоположном направлении. Данные спутников ЕКА помогли проследить эти изменения в течение нескольких десятилетий.

