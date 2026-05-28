Мир
430
1 мин

Самая дорогая страна мира уже не Швейцария: где цены еще выше

Туристический бум способствовал восстановлению Исландии, но снова сделал ее самой дорогой страной для жизни.

Анастасия Павленко
Исландия

Исландия / © Associated Press

Исландия стала самой дорогой страной в мире. Она обошла Швейцарию по этому показателю.

Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Уровень цен в Исландии сейчас на три процентных пункта выше, чем в Швейцарии. Дело в том, что постпандемический всплеск туризма (что является ключевым двигателем роста) подтолкнул как экономический подъем, так и рост цен.

Как отметили в профсоюзе, туризм вносит огромный вклад в инфляцию в сфере услуг. Давление спроса со стороны туризма привело к росту заработной платы. Кроме того, от туризма пострадал рынок жилья.

В 2024 году уровень цен в Швейцарии, скорректированный с учетом покупательной способности, превышал исландский более чем на семь процентных пунктов.

Предполагается, что растущие цены в Исландии начнут отпугивать туристов — Исландия не развивает производительные сектора экономики, что повышает ее уязвимость.

«В долгосрочной перспективе Исландия не создает производительные секторы. Мы слишком зависим от трудоемких отраслей промышленности, которые будут постоянно создавать инфляционное давление. Нам нужно способствовать развитию большего количества опорных элементов», — сказал Уильялмур Хильмарссон, экономист профсоюза «белых воротничков» Viska.

Ранее стало известно, что Сингапур впервые возглавил рейтинг самого дорогого города — он борется за то, чтобы стать ведущим мировым центром для состоятельных людей.

