Самые дорогие города мира для жизни – рейтинг

Швейцарский менеджер по капиталу составил рейтинг самых дорогих городов в 2023 году.

Сингапур впервые возглавил рейтинг самого дорогого города, он борется за то, чтобы стать ведущим мировым центром для состоятельных людей.

Об этом пишет Bloomberg.

Город-государство, еще в 2022 году занявшее в рейтинге пятое место, опередило Шанхай и Гонконг, занимающие второе и третье места соответственно, согласно отчету швейцарского менеджера по капиталу Джулиуса Бера Group Ltd. В рейтинг включены 25 самых дорогих городов мира. Он включает жилую недвижимость, стоимость автомобилей, авиарейсы бизнес-класса, бизнес-школы и прочее. Азия четвертый год остается самым дорогим регионом для роскошной жизни.

Сингапур, один из первых городов в Азии, вновь открывший свои границы после начала пандемии Covid-19. Это самый дорогой город в мире по ценам на автомобили.

Согласно исследованию, жилая недвижимость в Сингапуре пользуется очень высоким спросом, а налогами на автомобили и основное медицинское страхование стоят на 133% и 109% дороже, чем в среднем по миру соответственно.

Нью-Йорк в 2022 году поднялся на пятое с 11-го места благодаря укреплению доллара и уменьшению экономических последствий после пандемии.

Лондон опустился со второго на четвёртое место. По словам Джулиуса Бера, Brexit и его "потрясение" продолжают портить репутацию Великобритании, и теперь город сталкивается с сильной конкуренцией со стороны развивающихся финансовых центров, таких как Дубай и Сингапур.

Впервые с начала отчета Европа, Ближний Восток и Африка являются самым доступным регионом для проживания, а европейские города опустились в рейтинге.

Дубай впервые вошел в топ-10, став седьмым самым дорогим городом, тогда как Цюрих опустился на 14-е место. Эмират является "звездным исполнителем" индекса этого года, и переезд большого количества состоятельных людей повлиял на цены и спрос на недвижимость, сказал Джулиус Бер.

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