Найдорожчі міста світу для життя – рейтинг

Сінгапур вперше очолив рейтинг найдорожчого міста, він змагається за те, щоб стати провідним світовим центром для заможних людей.

Про це пише Bloomberg.

Місто-держава, яке ще 2022 року посіло в рейтингу п’яте місце, випередило Шанхай і Гонконг, які посідають друге і третє місця відповідно, згідно зі звітом швейцарського менеджера з капіталу Джуліуса Бера Group Ltd. До рейтингу включено 25 найдорожчих міст світу. Він включає житлову нерухомість, вартість автомобілів, авіарейси бізнес-класу, бізнес-школи тощо. Азія четвертий рік поспіль залишається найдорожчим регіоном для розкішного життя.

Сінгапур, одне з перших міст в Азії, яке знову відкрило свої кордони після початку пандемії Covid-19. Це найдорожче місто у світі за цінами на автомобілі.

Згідно з дослідженням, житлова нерухомість у Сінгапурі користується надзвичайно високим попитом, а податки на автомобілі та основне медичне страхування на 133% і 109% дорожчі, ніж у середньому по світу відповідно.

Нью-Йорк 2022 року піднявся на п’яте з 11-го місця завдяки зміцненню долара та зменшення економічних наслідків після пандемії.

Лондон опустився з другого на четверте місце. За словами Джуліуса Бера, Brexit і його "потрясіння" продовжують псувати репутацію Великої Британії, і тепер місто стикається з сильною конкуренцією з боку фінансових центрів, що розвиваються, як-от Дубай і Сінгапур.

Вперше від початку звіту Європа, Близький Схід та Африка є найдоступнішими регіонами для проживання, а європейські міста опустилися в рейтингу.

Дубай вперше увійшов до топ-10, ставши сьомим найдорожчим містом, тоді як Цюріх опустився на 14-те місце. Емірат є "зірковим виконавцем" цьогорічного індексу, і переїзд великої кількості заможних людей вплинув на ціни та попит на нерухомість, сказав Джуліус Бер.

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