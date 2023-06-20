Найдорожчі міста світу для життя – рейтинг

Швейцарський менеджер із капіталу склав рейтинг найдорожчих міст 2023 року.
Сінгапур вперше очолив рейтинг найдорожчого міста, він змагається за те, щоб стати провідним світовим центром для заможних людей.
Про це пише Bloomberg.
Місто-держава, яке ще 2022 року посіло в рейтингу п’яте місце, випередило Шанхай і Гонконг, які посідають друге і третє місця відповідно, згідно зі звітом швейцарського менеджера з капіталу Джуліуса Бера Group Ltd. До рейтингу включено 25 найдорожчих міст світу. Він включає житлову нерухомість, вартість автомобілів, авіарейси бізнес-класу, бізнес-школи тощо. Азія четвертий рік поспіль залишається найдорожчим регіоном для розкішного життя.
Сінгапур, одне з перших міст в Азії, яке знову відкрило свої кордони після початку пандемії Covid-19. Це найдорожче місто у світі за цінами на автомобілі.
Згідно з дослідженням, житлова нерухомість у Сінгапурі користується надзвичайно високим попитом, а податки на автомобілі та основне медичне страхування на 133% і 109% дорожчі, ніж у середньому по світу відповідно.
Нью-Йорк 2022 року піднявся на п’яте з 11-го місця завдяки зміцненню долара та зменшення економічних наслідків після пандемії.
Лондон опустився з другого на четверте місце. За словами Джуліуса Бера, Brexit і його "потрясіння" продовжують псувати репутацію Великої Британії, і тепер місто стикається з сильною конкуренцією з боку фінансових центрів, що розвиваються, як-от Дубай і Сінгапур.
Вперше від початку звіту Європа, Близький Схід та Африка є найдоступнішими регіонами для проживання, а європейські міста опустилися в рейтингу.
Дубай вперше увійшов до топ-10, ставши сьомим найдорожчим містом, тоді як Цюріх опустився на 14-те місце. Емірат є "зірковим виконавцем" цьогорічного індексу, і переїзд великої кількості заможних людей вплинув на ціни та попит на нерухомість, сказав Джуліус Бер.
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