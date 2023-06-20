Ушел на фронт добровольцем и погиб как герой: на Майдане попрощались с бойцом Иваном Шульгой

На столичном Майдане независимости в последний путь провели звукорежиссера канала СТБ, 34-летнего бойца Ивана Шульгу, сообщают корреспонденты ТСН.

Проститься с военным пришли сотни людей – родные, друзья, коллеги и побратимы Ивана. С 2015 года он был частью команды "Старлайт Медиа", работал на многих известнейших проектах канала СТБ. С началом полномасштабного вторжения Иван покинул съемочную площадку и отправился защищать Украину на поле боя. Боец отвечал за связь во время военных операций.

Решение Ивана пойти воевать его коллег и родных не удивило, признаются ли они. Говорят, что он был настоящим патриотом. Те, кто работал с Иваном, вспоминают его, как очень веселого парня и талантливого профессионала. Друзья и родные будут помнить его как доброго, отзывчивого человека и надежного товарища, а побратимы - как мужественного и отважного воина. “Для нас Ваня, это Ваня – Движ. Это человек настолько положительный, который бы ни был, как бы культурно это сказать, нестандартная ситуация на съемочной площадке, кто, кто, а Ваня всегда все вытянет.

У него остались жена и 9-летний отпрыск.

Похоронили Ивана Шульгу на аллее героев столичного Берковецкого кладбища.

Напомним, что вдова погибшего нацгвардейца, которого на блокпосте сбил председатель Макаровского районного суда, рассказала ТСН, как приходит в себя после потери мужа и как видит свое будущее без него.

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