Черги на кордоні зростуть на 20%: у ДПСУ зробили віжливе попередження для українців

Перетин кордону

В Україні вже у червні на західному кордоні збільшаться черги через початок туристичного сезону. Тож українцям рекомендують слідкувати за завантаженістю пунктів пропуску, де цих черг буде менше.

Про це заявив Віктор Сампір, заступник начальника відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління в етері Новини.LIVE.

Що варто знати українцям про перетин кордону влітку

За словами Сампіра, що у червні на пунктах пропуску ДПСУ традиційно збільшують кількість персоналу, додаткові місця для перевірки документів, а також залучають мобільні групи для оформлення громадян і транспорту. Причина в тому, що як правило, з початком літнього сезону пасажиропотік зростає на 20%.

«Ми знаємо, що в період червня та в період літнього туристичного сезону зазвичай, як показує практика, до 20% йде збільшення пасажиро-транспортного потоку. Люди їдуть на відпочинок, починаються канікули у дітей і дуже багато виїжджають на відпочинок. В такому разі обов’язково йде збільшення персоналу, це з огляду транспортних засобів, перевірки документів — залучаються додаткові робочі місця», — сказав він.

Також Віктор Сампір порекомендував українцям заздалегідь перевіряти термін дії паспортів, стежити за завантаженістю пунктів пропуску, за можливості обирати менш популярні переходи, перетинати кордон у нічний або менш завантажений час.

Окрім того, батькам він дав рекомендацію уважно перевіряти документи дітей перед виїздом за кордон.

