Чому кіт ходить за вами до туалету: ветеринари пояснили дивну звичку

Багато власників котів стикаються з однаковою ситуацією: варто лише зайти до ванної кімнати чи душу, як домашній улюбленець одразу прямує слідом. Експерти з поведінки тварин пояснюють, що така звичка для котів є цілком нормальною та зазвичай пов’язана з прихильністю до людини, цікавістю і любов’ю до передбачуваного розпорядку дня.

ПРо це повідомило видання Chewy.

Сертифікована спеціалістка з поведінки котів Мішель Нагельшнайдер пояснює, що в Інтернеті існує безліч жартівливих теорій про те, що «коти є таємними охоронцями туалетних ритуалів», однак справжні причини значно простіші та пов’язані з природними інстинктами тварин.

За словами експертки, коти часто прагнуть контакту з господарем саме тоді, коли людина сидить або лежить нерухомо. Це створює для тварини відчуття безпеки та є зручним моментом для взаємодії. Саме тому кіт може приходити не лише до ванної кімнати, а й лягати поруч, коли людина працює за столом, відпочиває чи займається спортом.

Фахівці наголошують, що коти є соціальними тваринами та дуже люблять передбачуваність. Якщо господар щодня виконує однакові дії у певний час, тварина швидко це запам’ятовує. Наприклад, деякі коти починають супроводжувати людину до туалету, знаючи, що після цього буде годування.

Ветеринарка Меггі Плейсер зазначає, що допитливість також відіграє важливу роль. За її словами, котів буквально приваблюють зачинені двері та все незвичне, що відбувається за ними. Тварин можуть цікавити запахи, звук води, туалетний папір чи предмети у ванній кімнаті.

Через це ветеринари радять дбати про безпеку домашніх улюбленців: закривати сміттєві баки, прибирати у шафи ліки, побутову хімію та зубну пасту, а також тримати кришку унітазу опущеною.

Ще однією причиною такої поведінки можуть бути комфортні умови у ванній кімнаті. Котам подобаються теплі підлоги взимку або прохолодна плитка влітку. А під час грози чи стресу невеликий закритий простір може створювати для них відчуття захищеності.

Експерти підкреслюють, що у більшості випадків така поведінка не є проблемою. Ба більше, дослідження свідчать, що коти формують сильну прив’язаність до людей, подібну до зв’язку, який мають собаки або навіть маленькі діти зі своїми батьками.

Водночас ветеринари радять звертати увагу на різкі зміни у поведінці тварини. Якщо кіт раптово почав постійно переслідувати господаря або, навпаки, перестав шукати контакту, це може свідчити про тривожність або проблеми зі здоров’ям. У таких випадках фахівці рекомендують проконсультуватися з ветеринаром.

Якщо ж власник не хоче, щоб кіт постійно ходив за ним до ванної кімнати, експерти радять заздалегідь переключати увагу тварини на іграшки, ласощі чи інші заняття. Також корисно створити окремі щоденні ритуали для спілкування з улюбленцем — наприклад, спільну гру чи годування у певний час.

