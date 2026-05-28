Які рослини не можна підживлювати розчином із дріжджів, бо врожаю не буде
Для деяких культур цей розчин може бути корисним, але багатьом рослинам, особливо коренеплодам і цибулевим, таке підживлення здатне нашкодити та знизити їхню врожайність. Які є безпечні альтернативи.
Дріжджовий розчин — це популярний народний метод підживлення, який стимулює зростання рослин і підвищує врожайність. Проте не всі культури однаково реагують на таке добриво. У деяких випадках дріжджі можуть порушити баланс ґрунту, зменшити кількість корисних мікроорганізмів і навіть призвести до зниження врожаю.
Чому дріжджі підходять не всім рослинам
Дріжджі активізують мікрофлору ґрунту, але можуть:
витягувати з ґрунту калій і кальцій;
викликати надмірний зростання зеленої маси;
порушувати баланс поживних речовин;
не підходити для культур, які люблять стабільне живлення.
Які рослини не можна підживлювати дріжджами
Цибуля та часник. Ці культури не люблять активного бродіння в ґрунті. Дріжджі можуть спровокувати гниття коренів, погіршення смаку, погану якість урожаю.
Картопля. Дріжджове підживлення може спричинити надмірне зростання бадилля і зменшення формування бульб.
Морква та коренеплоди, до цієї групи також належать буряк і редис. Проблеми: деформація коренів, водянистість, зниження солодкості та щільності.
Бобові культури. Горох і квасоля мають власну систему фіксації азоту, тому дріжджі можуть порушити природний баланс і знизити врожайність.
Плодові дерева та кущі під час плодоношення. На етапі формування плодів дріжджі можуть викликати надмірне зростання пагонів, менше зав’язі та погіршення якості плодів.
Коли дріжджове підживлення може бути корисним
Попри обмеження, дріжджове підживлення іноді застосовують для:
розсади томатів;
огірків на ранніх етапах зростання;
декоративних рослин у фазі активного розвитку.
Але важливо використовувати його помірно.
Чим замінити дріжджове підживлення
Для безпечного живлення рослин краще використовувати:
компост або перегній;
деревний попіл — джерело калію;
біогумус;
мінеральні добрива за інструкцією.