Чим підживити троянди на початку літа, щоб вони цвіли довше: фахівці радять ці три найкращі натуральні добрива

Підживлення троянд

На початку літа на кущах троянд починають масово розпускатися перші бутони. Для того щоб це цвітіння було рясним, пишним і тривало якомога довше, рослинам у цей період конче необхідна правильна підтримка.

Садові експерти зазначають, що троянда неймовірно любить органічні добрива. Натуральне літнє живлення допомагає формувати великі яскраві бутони та продовжує життя кожній квітці. Органічні розчини та сухі суміші м’яко насичують землю корисними елементами і покращують її структуру. Головне — правильно їх приготувати і внести під корінь.

Три перевірені натуральні добрива для цвітіння троянд

Якщо ви хочете, щоб троянди цвіли і цвіли довгий час фахівці радять використовувати саме ці органічні підживлення, які дають потужний поштовх для тривалого цвітіння квітів.

1. Настій курячого посліду. Це дуже сильне добриво, яке містить велику кількість поживних речовин, але вимагає суворого дотримання пропорцій, щоб не спалити ніжне коріння рослини.

Спочатку концентрований курячий послід розбавляють чистою водою у пропорції 1:20 і залишають настоюватися протягом 10 днів. Перед самим використанням готовий концентрат потрібно розвести ще раз — тепер уже у пропорції 1:3 з водою. Отриманим розчином акуратно підливають землю навколо кущів.

2. Настій коров’яку. Традиційне та дуже ефективне органічне підживлення, яке м’якше діє на рослини і забезпечує їх усім необхідним комплексом елементів на старті цвітіння.

Один літр свіжого коров’яку розводять у 10-літровому відрі води. Цю суміш так само залишають бродити і настоюватися протягом 10 днів. Перед поливом квітника отриманий настій обов’язково розбавляють чистою водою у пропорції 1:2.

3. Кісткове борошно. Це чудове довготривале добриво, яке є природним джерелом фосфору, кальцію та багатьох інших мікроелементів. Фосфор критично важливий для троянд саме в червні, оскільки він безпосередньо відповідає за тривалість цвітіння та міцність бутонів. Купити таке борошно можна у звичайних зоомагазинах або спеціалізованих садових центрах.

На відміну від рідких настоїв, кісткове борошно застосовують у сухому вигляді. Достатньо просто підсипати по 2 або 3 столові ложки цього засобу під кожен трояндовий кущ, злегка розпушити ґрунт і рясно полити водою.

Важливі правила літнього живлення троянд

Щоб натуральні добрива принесли кущам максимальну користь, під час їх внесення слід дотримуватися кількох простих правил.

По-перше, будь-яке рідке підживлення (і настій коров’яку, і розчин посліду) можна вносити лише на попередньо зволожену землю. Полив квітника чистою водою перед процедурою є обов’язковим, адже це захищає кореневу систему від опіків.

По-друге, удобрювати троянди найкраще в похмурий день, рано-вранці або вже ввечері після заходу сонця. Завдяки цьому волога з поживними речовинами не буде стрімко випаровуватися з ґрунту під палючими літніми променями, і коріння встигне повністю ввібрати всі корисні елементи.

