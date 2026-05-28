Як урятуватися від прямого "прильоту": експерт назвав надійне місце

Ракетно-дронова атака

Правило «двох стін» залишається надійним захистом від уламків та вибухової хвилі під час атак. Проте від прямого влучання ракети чи дрона може врятувати лише справжнє бомбосховище або глибока станція метро.

Про це експерт із комплексної безпеки Руслан Болгов розповів у ефірі «Новини.Live».

Від чого захищає правило «двох стін»

За словами фахівця, правило «двох стін» допомагає захиститися від уламків, вибухової хвилі та предметів, які можуть розлітатися квартирою після вибуху.

«У нас бомбосховище — лише метро. Все інше — це укриття, скажімо так, по великому рахунку. Але дві стіни, воно вас врятує безпосередньо від того, що літає, від вибухової хвилі. Коли вибухова хвиля викидає і вибиває вікна, а на вікнах ще стоять вазони та інше, то все це розлітається, як шрапнель, по квартирі, по дому», — пояснив Болгов.

Водночас він наголосив: якщо помешкання не має безпечного місця за правилом «двох стін», варто заздалегідь подбати про додатковий захист. Зокрема, можна встановити бронеплівку на вікна, заклеїти їх скотчем або використати фанеру, щоб зменшити ризики від вибухової хвилі та уламків.

Що захистить від прямого «прильоту»

Також експерт наголосив, що реальний захист від прямого влучання можуть забезпечити лише бомбосховища чи глибокі станції метро.

«Не забувайте, від прямого «прильоту» майже нічого не врятує. Окрім, дійсно, бомбосховища, коли ви будете на глибині величезній, як в метро. Але люди повинні зрозуміти, що паркінги — це не бомбосховище, це укриття. Не плутайте ці два поняття, тому що там просто бетонне перекриття. Але — так, це місце більш безпечне, ніж стояти і чекати на вулиці або на балконі знімати на відео, як літають «Шахеди» чи ракети тут», — пояснив Болгов.

Нагадаємо, напередодні експерт із безпеки Денис Михальченко зазначив, що через посилення потужності російських обстрілів правило «двох стін» більше не є ефективним, а ванна кімната не гарантує безпеки. Він наголосив, що найнадійнішими є винятково ліцензовані спеціалізовані споруди, здатні витримувати значні навантаження, наприклад, метрополітен. Водночас більшість звичайних паркінгів таким вимогам не відповідають, хоча глибокі підземні паркінги у ТЦ можуть слугувати відносно безпечним прихистком.

