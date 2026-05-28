Дата публікації
Категорія
Краса
Кількість переглядів
43
Час на прочитання
3 хв

«Форма лягає наче друга шкіра»: як проєкт «неВИДИМА» підтримує жінок у війську Новини компаній

EVA та Arm Women Now збирають 5 000 000 грн на понад 300 комплектів зимової форми для жінок у війську. Йдеться про підтримку тих, хто вже служить у Силах оборони України та щодня виконує завдання в умовах, де зручне й функціональне екіпірування має практичне значення.

«Першу свою жіночу анатомічну форму я отримала вже згодом після початку служби — і чесно видихнула». Це слова однієї з військовослужбовиць ЗСУ. За ними — досвід багатьох жінок у війську, для яких форма, створена без урахування жіночої анатомії, може ставати додатковим випробуванням: тиснути, натирати, сковувати рухи, відволікати від завдання та створювати зайве фізичне навантаження.

Сьогодні у Збройних Силах України служать понад 75 тисяч жінок, Вони працюють у різних підрозділах, мають різні спеціальності та виконують різні завдання — від медицини й логістики до бойових напрямів. Понад 20 тисяч займають конкретно бойові посади. Водночас потреба у зручній, функціональній і безпечній формі для всіх захисниць спільна.

Саме тому з 28 травня до 19 серпня 2026 року мережа EVA спільно з ініціативою Arm Women Now проводить збір «неВИДИМА». Його мета — зібрати 5 000 000 грн на понад 300 комплектів зимової форми для військовослужбовиць, створеної з урахуванням жіночої анатомії. Орієнтовна вартість одного комплекту — 15 000 грн. До комплекту входять:

  • зимова куртка; 

  • зимові штани; 

  • зимове тактичне взуття; 

  • флісова кофта; 

  • комплект термобілизни. 

Підтримати проєкт можна у магазинах EVA. Для цього достатньо сказати касиру про бажання зробити донат і назвати будь-яку суму — від 1 грн, яка додається до чека. Також долучитися можна онлайн — прямим переказом на сайті проєкту.

Чому проєкт називається «неВИДИМА»

Назва проєкту має глибокий сенс. Жінки у війську давно є помітною частиною оборони країни, а їхній внесок — очевидний і беззаперечний. Водночас окремі практичні потреби захисниць, зокрема адаптована до жіночої анатомії форма, досі не мають належної уваги та підтримки. «неВИДИМА» закликає побачити цю потребу й допомогти її закрити. 

Для самих військовослужбовиць адаптована форма має цілком практичне значення.

«Жіноча анатомічна форма набагато зручніша: нічого не тисне, не сковує рухів. Чоловіча форма донизу більше звужена (це я про кітель) і це дуже не зручно. Жіноча анатомічна форма лягає наче друга шкіра»,зазначає Тетяна «Сова», молодший сержант, фельдшер, інструктор з такмеду та першої домедичної допомоги.

В EVA пояснюють, що проєкт «неВИДИМА» є продовженням системної підтримки жінок у війську. Раніше компанія разом із БФ «Дігнітас» збирала кошти на навчання 100 аеророзвідниць, а спільно з ГО «Землячки» акумулювала 9,2 млн грн на екіпірування для 184 бойових медикинь. Новий проєкт має допомогти не лише зібрати кошти на зимову форму, а й привернути увагу до практичних потреб захисниць. «Форма – базовий елемент служби, який має відповідати реальним потребам військовослужбовиць. Для нас “неВИДИМА” – це спосіб не лише зібрати кошти на понад 300 комплектів зимового екіпірування, а й зробити цю потребу помітнішою для суспільства», – зазначає Олександра Гнатик, заступниця директора з управління репутацією.

В Arm Women Now наголошують: адаптована форма – це не просто інший розмір, а окремі лекала, посадка, матеріали й тестування в реальних умовах служби.

«Ми системно працюємо над тим, щоб жіноча військова форма ставала нормою, а не винятком. Адже «універсальне» рішення не завжди означає рівні умови для всіх. Кожен такий проєкт допомагає не лише закрити конкретну потребу тут і зараз, а й зробити крок до повноцінного врахування жінок у Силах оборони України», – коментує Ірина Никорак, засновниця соціальної ініціативи Arm Women Now.

Слоган проєкту «неВИДИМА» — побач, підтримай, захисти. І ми закликаємо всіх побачити потребу, підтримати збір і допомогти захистити тих, хто захищає нас. 

