Рецепти
80
2 хв

Рецепт ідеального кремового ризото зі спаржею

Ризото зі спаржею — ніжне, вершкове, ароматне, ніби щойно з ресторанної кухні.

Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
55 хвилин
Харчова цінність на 100 г
160 ккал
Ризото зі спаржею instagram.com/pysznieczyprzepysznie / © Instagram

Ризото — це справжній кулінарний ритуал: повільне додавання бульйону, постійне помішування, момент, коли рис поступово набуває кремової текстури та зберігає легку пружність. У версії зі спаржею страва стає ще веснянішою, свіжішою та делікатнішою. Фудблогерка Monika Molecka розповіла про рецепт, який обіцяє просту магію, коли звичайні інгредієнти перетворюються на страву з глибоким смаком і текстурою, яка буквально тане у роті.

Інгредієнти

оливкова олія
2 ст. л
цибуля
1 шт.
рис
300 г
сухе біле вино
120 мл
овочевий бульйон приблизно
750 мл
зелена спаржа
250 г
пармезан
50 г
вершкове масло
60 г
петрушка
сіль
перець
Приготування

  1. Спаржу промити, відрізати жорсткі кінчики.

  2. Нарізати на шматочки приблизно по 0,5 см, але залишити верхівки цілими.

  3. Обсмажити її на чайній ложці масла близько 4 хв, крім верхівок, після чого відкласти.

  4. На великій сковороді розігріти оливкову олію, додати дрібно нарізану цибулю та обсмажити до м’якості.

  5. Додати рис і смажити ще 2–3 хв, щоб він злегка «підсмажився».

  6. Влити біле вино та готувати, постійно помішувати приблизно 5 хв, поки воно повністю не вбереться у рис.

  7. Далі поступово додавати гарячий бульйон, щоразу чекати, поки рідина вбереться. Це ключовий момент, який формує кремову текстуру ризото.

  8. Наприкінці додати обсмажену спаржу та її верхівки, готувати ще близько 4 хв.

  9. Зняти сковороду з вогню, додати вершкове масло та тертий пармезан, добре перемішати до ніжної, шовковистої консистенції.

  10. Посолити, поперчити, посипати свіжою петрушкою та подавати.

Ризото не потребує складних навичок, але вимагає уваги та трохи терпіння, натомість віддячує глибоким смаком, кремовою текстурою та відчуттям затишної гастрономічної розкоші.

