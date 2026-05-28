Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
75
Время на прочтение
2 мин

Рецепт идеального кремового ризотто со спаржей

Ризотто со спаржей — нежное, сливочное, ароматное, будто только что из ресторанной кухни.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
55 минут
Пищевая ценность на 100 г
160 ккал
Комментарии
Ризотто со спаржей instagram.com/pysznieczyprzepysznie / © Instagram

Ризотто — это настоящий кулинарный ритуал: медленное добавление бульона, постоянное помешивание, момент, когда рис постепенно приобретает кремовую текстуру и сохраняет легкую упругость. В версии со спаржей блюдо становится еще более весенним, свежим и деликатным. Фудблогер Monika Molecka рассказала о рецепте, который обещает простую магию, когда обычные ингредиенты превращаются в блюдо с глубоким вкусом и текстурой, которая буквально тает во рту.

Ингредиенты

оливковое масло
2 ст. л.
лук
1 шт.
рис
300 г
сухое белое вино
120 мл
овощной бульон примерно
750 мл
зелёная спаржа
250 г
пармезан
50 г
сливочное масло
60 г
петрушка
соль
перец
Ризотто со спаржей instagram.com/pysznieczyprzepysznie / © Instagram

Приготовление

  1. Спаржу промыть, отрезать жесткие кончики.

  2. Нарезать на кусочки примерно по 0,5 см, но оставить верхушки целыми.

  3. Обжарить ее на чайной ложке масла около 4 мин, кроме верхушек, после чего отложить.

  4. На большой сковороде разогреть оливковое масло, добавить мелко нарезанный лук и обжарить до мягкости.

  5. Добавить рис и жарить еще 2-3 мин, чтобы он слегка «поджарился».

  6. Влить белое вино и готовить, постоянно помешивая примерно 5 мин, пока оно полностью не впитается в рис.

  7. Далее постепенно добавлять горячий бульон, каждый раз ждать, пока жидкость впитается. Это ключевой момент, который формирует кремовую текстуру ризотто.

  8. В конце добавить обжаренную спаржу и ее верхушки, готовить еще около 4 мин.

  9. Снять сковороду с огня, добавить сливочное масло и тертый пармезан, хорошо перемешать до нежной, шелковистой консистенции.

  10. Посолить, поперчить, посыпать свежей петрушкой и подавать.

Ризотто не требует сложных навыков, но требует внимания и немного терпения, зато благодарит глубоким вкусом, кремовой текстурой и ощущением уютной гастрономической роскоши.

