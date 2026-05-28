Рецепт идеального кремового ризотто со спаржей

Ризотто со спаржей instagram.com/pysznieczyprzepysznie / © Instagram

Реклама

Ризотто — это настоящий кулинарный ритуал: медленное добавление бульона, постоянное помешивание, момент, когда рис постепенно приобретает кремовую текстуру и сохраняет легкую упругость. В версии со спаржей блюдо становится еще более весенним, свежим и деликатным. Фудблогер Monika Molecka рассказала о рецепте, который обещает простую магию, когда обычные ингредиенты превращаются в блюдо с глубоким вкусом и текстурой, которая буквально тает во рту.

Ингредиенты оливковое масло 2 ст. л. лук 1 шт. рис 300 г сухое белое вино 120 мл овощной бульон примерно 750 мл зелёная спаржа 250 г пармезан 50 г сливочное масло 60 г петрушка соль перец

Ризотто со спаржей instagram.com/pysznieczyprzepysznie / © Instagram

Приготовление

Спаржу промыть, отрезать жесткие кончики. Нарезать на кусочки примерно по 0,5 см, но оставить верхушки целыми. Обжарить ее на чайной ложке масла около 4 мин, кроме верхушек, после чего отложить. На большой сковороде разогреть оливковое масло, добавить мелко нарезанный лук и обжарить до мягкости. Добавить рис и жарить еще 2-3 мин, чтобы он слегка «поджарился». Влить белое вино и готовить, постоянно помешивая примерно 5 мин, пока оно полностью не впитается в рис. Далее постепенно добавлять горячий бульон, каждый раз ждать, пока жидкость впитается. Это ключевой момент, который формирует кремовую текстуру ризотто. В конце добавить обжаренную спаржу и ее верхушки, готовить еще около 4 мин. Снять сковороду с огня, добавить сливочное масло и тертый пармезан, хорошо перемешать до нежной, шелковистой консистенции. Посолить, поперчить, посыпать свежей петрушкой и подавать.

Ризотто не требует сложных навыков, но требует внимания и немного терпения, зато благодарит глубоким вкусом, кремовой текстурой и ощущением уютной гастрономической роскоши.

Новости партнеров