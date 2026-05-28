Рецепт идеального кремового ризотто со спаржей
Ризотто со спаржей — нежное, сливочное, ароматное, будто только что из ресторанной кухни.
Ризотто — это настоящий кулинарный ритуал: медленное добавление бульона, постоянное помешивание, момент, когда рис постепенно приобретает кремовую текстуру и сохраняет легкую упругость. В версии со спаржей блюдо становится еще более весенним, свежим и деликатным. Фудблогер Monika Molecka рассказала о рецепте, который обещает простую магию, когда обычные ингредиенты превращаются в блюдо с глубоким вкусом и текстурой, которая буквально тает во рту.
Ингредиенты
- оливковое масло
- 2 ст. л.
- лук
- 1 шт.
- рис
- 300 г
- сухое белое вино
- 120 мл
- овощной бульон примерно
- 750 мл
- зелёная спаржа
- 250 г
- пармезан
- 50 г
- сливочное масло
- 60 г
- петрушка
-
- соль
-
- перец
-
Приготовление
Спаржу промыть, отрезать жесткие кончики.
Нарезать на кусочки примерно по 0,5 см, но оставить верхушки целыми.
Обжарить ее на чайной ложке масла около 4 мин, кроме верхушек, после чего отложить.
На большой сковороде разогреть оливковое масло, добавить мелко нарезанный лук и обжарить до мягкости.
Добавить рис и жарить еще 2-3 мин, чтобы он слегка «поджарился».
Влить белое вино и готовить, постоянно помешивая примерно 5 мин, пока оно полностью не впитается в рис.
Далее постепенно добавлять горячий бульон, каждый раз ждать, пока жидкость впитается. Это ключевой момент, который формирует кремовую текстуру ризотто.
В конце добавить обжаренную спаржу и ее верхушки, готовить еще около 4 мин.
Снять сковороду с огня, добавить сливочное масло и тертый пармезан, хорошо перемешать до нежной, шелковистой консистенции.
Посолить, поперчить, посыпать свежей петрушкой и подавать.
Ризотто не требует сложных навыков, но требует внимания и немного терпения, зато благодарит глубоким вкусом, кремовой текстурой и ощущением уютной гастрономической роскоши.