Під час поїздки до Карпат отруїлися понад 20 десятикласників із Тернопільщини. Чотирьох дітей у важкому стані доправили до інфекційного відділення Яремчанської міської лікарні, нині їхній стан покращується.

Про це у коментарі виданню «Укрінформ» повідомила мати однієї з постраждалих школярок Галина Ратушняк.

За її словами, частину дітей уже виписали додому. Її донька продовжує лікування амбулаторно після госпіталізації.

«Я свою дитину вчора забрала вже з лікарні додому. Їй призначили ще лікуватись вдома. Організм ослаблений, але вже на фоні того всього, що було, то набагато краще дитина себе почуває», — сказала жінка.

Вона також заявила, що адміністрація готелю після інциденту не контактувала з батьками та не допомагала під час масового погіршення самопочуття дітей.

«Жодного занепокоєння з боку адміністрації при цьому не було», — розповідає мати однієї з постраждалих.

За словами Галини Ратушняк, вночі батьки терміново виїхали до Буковелю, оскільки школярі непритомніли, мали блювання та інші симптоми отруєння.

Відомо, що група десятикласників із Тернополя разом із батьками та класним керівником приїхала на вихідні до Карпат, щоб піднятися на гору Синяк. Однак із 26 дітей 21 захворів у готелі в селі Поляниця. Медики попередньо діагностували у школярів гострий гастроентероколіт.

Після інциденту батьки викликали поліцію. Правоохоронці офіційно зафіксували випадок. До готелю також прибули слідчі та представники Держпродспоживслужби, які перевіряють обставини події, а також умови харчування і проживання дітей. Наразі адміністрація готелю публічно ситуацію не коментувала.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України — порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

