"Мамо, відпусти мене, я більше не можу": у Львові пересадили серце 12-річному Назарчику

у Львові пересадили серце 12-річному Назарчику

У Львові лікарі врятували 12-річного хлопчика та пересадили йому серце 10-річної дівчинки, яка загинула у ДТП. Трансплантацію провели кардіохірурги двох лікарень.

Про це повідомляє дитяча лікарня Святого Миколая.

У лікарні розповіли, що трансплантацію провели провідні кардіохірурги двох лікарень Першого медобʼєднання Львова: Святого Миколая та Святого Пантелеймона. Уперше це зробили в стінах дитячої лікарні.

12-річному Назарчику з Вінниччини довелося прожити багато важких подій — три роки тому йому діагностували лейкоз, а його мамі Анастасії — рак щитоподібної залози. Все це сталося в один день. Анастасія відчула сильний розпач, який неможливо було описати словами:

«У той день мені здалося, що життя закінчилося, що я зовсім одна у світі з таким горем», — згадує жінка.

У цей час чоловік Анастасії і батько Назара перебував на фронті. Захисник не міг підтримати родину. Лікарі у Вінниці негайно розпочали курс хімієтерапії Назарчику. А за три місяці, під час перерви в лікуванні, хлопчик потрапив до реанімації з важкою ковідною пневмонією.

Він заледве дихав, адже легені працювали лише на 10%. Лікарям вдалося подолати пневмонію, але хвороба незворотно і тяжко вразила серце хлопчика.

Назарчику поставили новий діагноз — дилатаційна кардіоміопатія. Серце хлопчика розтягнулося і втратило здатність повноцінно перекачувати кров. Навіть у спокійному стані з’являлися задишки. Тоді маленький Назар сказав мамі: «Відпусти мене. Я більше не можу».

Врятувати хлопчика могла лише швидка трансплантація серця. В той таки час в іншій родині трапилася трагедія: 10-річна дівчинка зазнала у ДТП травм, несумісних із життям. Лікарі констатували смерть мозку.

Батьки загиблої дівчинки, попри біль втрати, дали згоду на порятунок іншої дитини — посмертне донорство. Виявилося, що серце загиблої дівчинки ідеально підходило Назарчику. У нього з’явився шанс на життя.

Трансплантацію провели кардіохірурги Олександр Ячнік та Роман Домашич. Операція тривала 3 години. Життя Назара врятували 30 квітня.

«До хвороби наше життя було звичайним: дім-робота-дім. А тут раптом наш син на очах згасає. І допомогти йому може лише донорське серце. Я кожного дня молюся і дякую сімʼї дівчинки, яка, попри страшну втрату, погодилася на донорство і врятувала нашого Назарка. Ми хочемо, аби про трансплантацію знало якомога більше людей», — поділилася мама врятованого хлопчика Анастасія.

Зараз Назар добре почувається, впевнено ходить коридорами лікарні без задишки і знову мріє — він хоче стати президентом України, щоб допомагати дітям.

Але спершу — повернутися до рідного Ладижина і з’їсти лаваш із сиром з мангала.

